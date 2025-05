Pilne wieści przed meczem Barcelony w LM. Chodzi o największą gwiazdę Interu

Przed tygodniem FC Barcelona zremisowała u siebie 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Katalończycy dwukrotnie musieli odrabiać straty przy wynikach 0:2 i 2:3. Dokonali tego bez Roberta Lewandowskiego w składzie. Za to serca fanów Interu musiały szybciej zabić na początku drugiej połowy, gdy z powodu urazu boisko opuścił Lautaro Martinez, a więc najlepszy strzelec drużyny Simone Inzaghiego.

Lautaro Martinez robi wszystko, żeby być gotowym na mecz z FC Barceloną w Lidze Mistrzów

Wiele wskazywało na to, że Lautaro Martinez nie będzie w stanie zagrać w spotkaniu rewanżowym Interu z Barceloną, ale ostatnie doniesienia są takie, że może zdążyć. "La Gazzetta dello Sport" poinformowała w poniedziałek, że kapitan Interu "jest gotowy ponownie dołączyć do grupy. Szanse na zobaczenie go na boisku we wtorek wieczorem w Lidze Mistrzów są coraz bardziej optymistyczne". Argentyńczyk ciężko trenuje i wykonuje nawet podwójne sesje, żeby tylko móc pomóc swoim kolegom w wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów.

Z kolei kataloński "Sport" napisał, że Lautaro Martinez chce być "Lewandowskim" Interu. Chodzi oczywiście o to, że polski napastnik także wraca do gry po urazie i ma zasiąść na ławce w meczu z Interem. Piłkarz mediolańczyków także ma rozpocząć to spotkanie na ławce, a nie w pierwszym składzie.

Dodatkowo pozytywną informacją dla Interu ma być powrót Benjamina Pavarda, który także zmagał się z kontuzją. Jeśli nie nastąpi nieoczekiwany zwrot akcji, to zarówno Francuz jak i Argentyńczyk powinni być do dyspozycji Simone Inzaghiego przy okazji rewanżu z FC Barceloną.

Rewanżowe spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 6 maja o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.