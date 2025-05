We wtorek o godz. 21 na Giuseppe Meazza Inter Mediolan podejmie na własnym boisku FC Barcelonę w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu na Monjuic po epickim meczu pełnym zwrotów akcji padł remis 3:3, przez co trudno wskazać faworyta do awansu.

Włosi trąbią po powrocie Lewandowskiego. Oto co napisali

W pierwszym spotkaniu Hansi Flick nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który borykał się z kontuzją mięśnia uda. Polski napastnik pauzował od 19 kwietnia, przez co opuścił nie tylko starcie z Interem, ale także finał Pucharu Króla z Realem - wygrany przez Barcelonę po dogrywce. Lewandowski w minionych dniach wrócił jednak do treningów i ma znaleźć się w kadrze meczowej na wtorkowy rewanż. "Tajna broń. Lewandowski przyspieszył i zdążył na pojedynek w Mediolanie, choć to Ferran będzie podstawową dziewiątką. Polak jest asem w rękawie Flicka" - obwieściło w poniedziałek "Mundo Deportivo".

Wieści o powrocie kapitana reprezentacji Polski dotarły także do Włoch. Skomentował je ekspert Andrea Marinozzi. - To ogromny powrót dla Barcelony. Fakt, który pokazuje niesamowite uczucie między Lewandowskim i Flickiem, to ich wspólna praca w Bayernie i Barcelonie. Wiele razem wygrali. Piłkarz osiągnął najwyższy poziom z tym trenerem - powiedział dla Sky Sports. - W sumie Lewandowski zagrał pod Flickiem 119 spotkań i strzelił 123 gole. Wraz z jego powrotem do zdrowia trener Barcy może zarządzać dwoma silnymi napastnikami, ponieważ oprócz Polaka jest Ferran Torres. Może to być również długi mecz i ma alternatywy. Coś, czego Inter nie będzie miał, nawet jeśli odzyskają Lautaro - dodał, nawiązując do kontuzji napastnika Interu, której nabawił się w pierwszym spotkaniu.

Włoska "La Repubblica" pisze o kontuzji obu napastników, jednakże bliższy powrotu do gry jest Polak, mimo że jego uraz był poważniejszy. Martinez do treningu ma wrócić dopiero w poniedziałek. "Simone Inzaghi i Hansi Flick będą musieli zdecydować, czy i kiedy ich wysłać do gry. Zagadka, którą niełatwo rozwiązać. Zakładając, że żaden z nich nie jest w pełni sprawny, powinni zacząć na ławce rezerwowych. Ale wówczas w razie dogrywki może im nie starczyć sił i trenerzy będą musieli dokonać dodatkowej zmiany" - czytamy.

"Dla Barcelony problem ma również charakter taktyczny. Ferran Torres w niewielu aspektach przypomina polskiego tarana. (...) Kiedy na boisku jest Lewandowski, środkowym napastnikiem pozostaje Lewandowski. I zastanawiamy się: biorąc pod uwagę, że Inter jest silniejszy z Lautaro, czy Blaugrana jest bardziej, czy mniej groźna, gdy na boisku jest ten wielki chłopak z Warszawy?" - zastanawiają się Włosi. Wskazują także na statystyki, o których mówił także Simone Inzaghi. - W pierwszych trzech meczach bez Lewandowskiego, w tym sezonie, przed kontuzją, Barcelona strzeliła 15 goli - stwierdził. "Trudno o werdykt. Acerbi jest zapewne tym, który liczy na powrót Polaka, gdyż lepiej radzi sobie z kryciem środkowych napastników niż z obroną przestrzeni" - podsumowano.

Wydaje się, że pauza Lewandowskiego sprawi, że od pierwszej minuty wyjdzie Ferran Torres, ale Polak będzie asem w rękawie Hansiego Flicka. Rewanż w półfinale Ligi Mistrzów Inter Mediolan - FC Barcelona we wtorek o godz. 21.