Nie do wiary, co Hiszpanie napisali o Marciniaku przed meczem Barcelony

"'Madridista' Marciniak arbitrem Inter - Barcelona" - ogłosił kataloński "Sport". Wybór Szymona Marciniaka do prowadzenia rewanżowego spotkania w półfinale Ligi Mistrzów wzbudził ogromne emocje we Włoszech oraz Hiszpanii. Szczególnie sceptycznie do tej nominacji podchodzą w Katalonii, gdzie doszukują się związków Polaka z... Realem Madryt.

