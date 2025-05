Żywa legenda przemówiła ws. Lewandowskiego. "To mnie przeraża"

W minioną środę FC Barcelona po niezwykłym meczu zremisowała 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Katalończycy wrócili do gry, chociaż przegrywali 0:2 i to w sytuacji, gdy nie mogli liczyć na Roberta Lewandowskiego. Tym samym rewanż w Mediolanie zapowiada się prawdziwie pasjonująco.

REKLAMA

Zobacz wideo Ziółkowski przeprasza kibiców Pogoni Szczecin! "Czasem się nie kontrolujesz"

Robert Lewandowski wraca do gry i może "zrobić różnicę" wg Fabio Capello

Kto awansuje do finału Ligi Mistrzów i 31 maja zmierzy się w Monachium ze zwycięzcą dwumeczu PSG - Arsenal (1:0 po pierwszym meczu)? Swoim spojrzeniem na rywalizację Interu z Barceloną podzielił się były szkoleniowiec AC Milanu czy Realu Madryt, Fabio Capello.

- Jak widzę ten rewanż? 50 na 50. Barcelona ma niesamowitą jakość, która mnie przeraża. A możliwy powrót Lewandowskiego może zrobić różnicę - podsumował Capello cytowany przez "Marcę", odnosząc się do tego dwumeczu.

Zobacz też: Włosi i Hiszpanie walczą o "nowego Szczęsnego". Są zachwyceni Polakiem

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski będzie mógł wystąpić w rewanżu z Interem. Polak w niedzielę wrócił do treningów z zespołem i ma zasiąść na ławce w spotkaniu z mediolańczykami. Hiszpańskie media zwracają uwagę na to, że Lewandowski wraca jednak po kontuzji i od pierwszej minuty ma wystąpić Ferran Torres. Za to 36-latek powinien otrzymać minuty w drugiej połowie.

Rewanżowe spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 6 maja o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.