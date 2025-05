Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie już 40 bramek. Od kilku tygodni nie ma jednak możliwości powiększenia tego dorobku z powodu kontuzji. Napastnika ominęły już mecze z Mallorcą (1:0), Realem Madryt (3:2) i pierwsze spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów.

Hiszpanie liczą na powrót Lewandowskiego. "Jest potrzebny"

Barcelona bez Polaka zremisowała 3:3 z Interem po fantastycznym spotkaniu. Zbliżający się rewanż zapowiada się bardzo emocjonująco. Co prawda, miejsce Polaka zajął Ferran Torres, którego w ostatnich tygodniach media w kraju bardzo chwaliły, jednak w dłuższej perspektywie powrót Lewandowskiego wydaje się dla nich koniecznością.

Barcelona spróbuje zapewnić sobie awans do finału Ligi Mistrzów już we wtorek 6 maja. Wcześniej rozegra jeszcze mecz z najgorszym w La Liga Realem Valladolid - to spotkanie odbędzie się już w sobotę 3 maja o 21:00 i wygląda na to, że Hansi Flick zdecyduje się na bardzo rezerwowy skład.

Wszystko po to, żeby uniknąć kontuzji przed zbliżającym się rewanżem z Interem. W Barcelonie liczą też na to, że do zdrowia dojdzie Robert Lewandowski. Ostatnie informacje dotyczące polskiego napastnika, które przekazał przez Hansi Flick, były dość pozytywne.

Na to jak ważny jest dla Barcelony Robert Lewandowski zwraca uwagę kataloński "Sport". "Balde i Lewandowski wracajcie szybko" - tytułuje swój tekst gazeta.

"W meczu z Interem było widać, że Barcelona potrzebuje Lewandowskiego i Balde tak szybko jak to tylko możliwe" - czytamy. "Polak jest potrzebny nie tylko w polu karnym przeciwnika, ale też w obronie, bo jego umiejętność gry w powietrzu sprawia, że jest istotnym zawodnikiem przy obronie stałych fragmentów gry" - zauważa "Sport".

"Jego powrót na drugi mecz z Interem jest kluczowy dla większych szans Barcelony na skuteczną grę w ofensywie" - podsumowuje gazeta, która ofensywne atuty Lewandowskiego uważa za oczywistość. Ważny dla Barcelony i jej szans w tym meczu jest według "Sportu" również Balde, którego powrót dałby Hansiemu Flickowi większe możliwości.

Drugi mecz z Interem Barcelona zagra już we wtorek 6 maja. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.