Głośno o tym, co robi ter Stegen. "Wytrącił Szczęsnego z równowagi"

Wojciech Szczęsny w środowy wieczór zagrał już w 24. meczu z rzędu między słupkami FC Barcelony. Polak utrzymał pozycję numer jeden w bramce, choć gotowy do gry jest już kapitan drużyny Marc-Andre ter Stegen.

Legendarny hiszpański bramkarz broni Wojciecha Szczęsnego. I uderza w ter-Stegena

Na temat rywalizacji na linii Szczęsny - ter Stegen przed meczem FC Barcelona - Inter Mediolan wypowiedział się Santiago Canizares, były bramkarz Valencii i reprezentacji Hiszpanii, a obecnie ekspert. Zasugerował nieczystą grę ter Stegena.

- Nie podobało mi się, jak ter Stegen zachowywał się na ławce. Siedział zbyt blisko Flicka, co moim zdaniem sprawia, że Szczęsny nie czuł się komfortowo. Ostatecznie bramkarze rywalizują ze sobą, a trener jest za nich odpowiedzialny. Ci, którzy grają, widzą te sceny - mówił Canizares w programie "El Tertulion" na antenie COPE.

Po końcowym gwizdku półfinałowego hitu Ligi Mistrzów Canizares znów zabrał głos.

- Ter Stegen tak mocno naciska na Flicka i spędza z nim tyle czasu, że wytrącił Szczęsnego z równowagi. Teraz Szczęsny zagrał słabiej, ale jak musi czuć się Ter Stegen? On też miał wpływ na to, jak to wyglądało - powiedział Canizares dla COPE.

Ostrzega też FC Barcelonę przed rewanżem w Mediolanie.

- Osobiście uważam, że wygrana w Mediolanie jest bardzo trudna. Inter rozgrywa bardzo trudne, bardzo skomplikowane mecze, w których dobrze się broni, nie kwapi się do ataku, a jednocześnie skutecznie kontruje. Ja tam grałem. I to jest bardzo "głupi" mecz, trwający tak naprawdę 30 minut i niewiele się dzieje. Myślę, że to jeden z najtrudniejszych stadionów do wygrania meczu. Tak jest teraz i będzie zawsze w Mediolanie - dodał Canizares.

Rewanż Inter Mediolan - FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 6 maja o godz. 21. Natomiast już w sobotę drużyna trenera Hansiego Flicka zmierzy się w La Lidze z ostatnią drużyną tabeli - Realem Valladolid. Relacje na żywo z obu tych pojedynków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.