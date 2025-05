To on zawalił mecz Barcelonie. Nagle takie wieści przed rewanżem w Mediolanie!

"Gerard Martin wygrał 0 z 5 pojedynków powietrznych przeciwko Interowi Mediolan", "Balde musi być dostępny na mecz rewanżowy, Martin nie może już nigdy postawić stopy na boisku piłkarskim w naszej koszulce", "Martin nie powinien już nigdy grać w meczu dla Barcelony. Jego odejście tego lata powinno być priorytetem", "Powtórzmy to, ale Martin nie jest na poziomie pozwalającym na grę w Barcelonie" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie padły w serwisie X pod adresem Gerarda Martina, podstawowego lewego obrońcy FC Barcelony w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (3:3).

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Świetne wieści dla Barcelony. Na jego powrót wszyscy czekają

Gerard Martin zagrał tylko dlatego, że kontuzjowany jest Alejandro Balde. Hansi Flick, trener FC Barcelony znów nie zaufał 18-letniemu Hectorowi Fortowi, który jak tylko dostaje szanse, to prezentuje się lepiej od Martina. Flick uważa jednak, że Martin jest lepszy w obronie od Forta i dlatego stawia na 23-latka. Z drugiej strony to już kolejny mecz, w którym Martin spisuje się bardzo słabo. Tym razem Flick zmienił go już w przerwie, bo niemal wszystkie najgroźniejsze akcje Interu Mediolan były właśnie po lewej stronie, za którą miał odpowiadać Martin.

Wielu kibiców FC Barcelony nie może doczekać się, aż wróci Balde. 21-letni lewy obrońca narzeka na uraz nogi i nie zagrał w ostatnich pięciu spotkaniach. Jest jednak szansa, że będzie gotowy na rewanż z Interem Mediolan. - Mamy nadzieję, że Lewandowski i Balde będą gotowi na rewanż z Interem - mówił Flick po środowym pojedynku.

Teraz dziennikarka Helena Condis poinformowała, że Balde wrócił do pełnej sprawności i faktycznie ma być gotowy do gry w Mediolanie.

Wydaje się mało prawdopodobne, by nawet jeśli będzie to możliwe, Flick postawił na Balde już w sobotnim (godz. 21) starciu ligowym - na wyjeździe z ostatnią drużyną tabeli Realem Valladolid.

Zobacz: Flick po meczu przemówił ws. Lewandowskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Rewanżowy pojedynek Inter Mediolan - FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 6 maja o godz. 21. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najdziwniejszy mecz Wojciecha Szczęsnego. Mógł zrobić tylko jedno

"Co to był za mecz?! Co to były za gole?! Przecież przy takich uderzeniach, jak Thurama, Dumfriesa, Yamala, Torresa i Raphinhi, bramkarzy właściwie mogłoby nie być. I tak nie mieli żadnych szans. Wojciech Szczęsny i Yann Sommer jedyne, co mogli zrobić, to na zmianę motywować swoich kolegów, by się nie poddawali i przygotowali na kolejne ciosy" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu FC Barcelona - Inter Mediolan.