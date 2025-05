FC Barcelona zremisowała 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów i ogromną zasługę ma w tym Lamine Yamal. 17-latek zagrał wręcz kosmiczny mecz i utrzymał zespół Hansiego Flicka w walce o awans do finału rozgrywek. W to, co wyczyniał na murawie, nie mógł uwierzyć Simone Inzaghi. Szkoleniowiec Interu podsumował rywala wymownymi słowami.

Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię (3)