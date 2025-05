Piłkarze FC Barcelony nie przybliżyli się do awansu do finału Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka liczyła na zwycięstwo, a tylko zremisowała przed własną publicznością z Interem Mediolan 3:3 (2:2). Gole dla FC Barcelony zdobyli Lamine Yamal (24.), Ferran Torres (38.), a jeden był samobójczy, autorstwa Yanna Sommera (65.). Dla gości trafili: Marcus Thuram (1.) i dwa razy Denzel Dumfries (21. i 64.).

Raphinha zszedł z murawy i nie wytrzymał. "Niedopuszczalne"

Po meczu piłkarze FC Barcelony nie ukrywali, że są rozczarowani wynikiem. Trudno im się dziwić, bo mimo że przegrywali 0:2, 2:3, to i tak byli lepszym zespołem, mieli aż 72 proc. posiadania piłki, oddali aż 19 strzałów (rywale tylko siedem).

- Może czasami podejmujemy za duże ryzyko. Naszym obowiązkiem jest zawsze wygrywać u siebie, ale ten wynik nie jest taki zły. Niedopuszczalne jest jednak tracenie tak wielu goli w meczach przed własną publicznością, ale musimy oddać Interowi, że bardzo dobrze wykonują rzuty rożne - przyznał Raphinha, który został pierwszym piłkarzem Barcelony w historii, który miał bezpośredni udział przy 20 golach w jednym sezonie Ligi Mistrzów.

- Nasz mental pozwolił nam dziś zremisować. W ataku wyglądaliśmy bardzo dobrze. Musimy być wobec siebie krytyczni, ponieważ nie zagrozili nam wiele razy, a zdobyli trzy gole. Pojedziemy na ich stadion, by wygrać. Jest 0:0. Nie możemy być jednak negatywnie nastawieni, bo gramy wielki sezon - dodał Pau Cubarsi, obrońca FC Barcelony.

A co Raphinha sądzi o samym wyniku?

- Zachowaliśmy spokój, przegrywając 0:2 i wróciliśmy do gry. Mogliśmy jednak zakończyć mecz z lepszym wynikiem. Z takim rezultatem może wydarzyć się wszystko. Przygotujemy się o wiele lepiej do rewanżu, by awansować - dodał Brazylijczyk.

Rewanżowe starcie Inter Mediolan - FC Barcelona we wtorek, 6 maja o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

"Co to był za mecz?! Co to były za gole?! Przecież przy takich uderzeniach, jak Thurama, Dumfriesa, Yamala, Torresa i Raphinhi, bramkarzy właściwie mogłoby nie być. I tak nie mieli żadnych szans. Wojciech Szczęsny i Yann Sommer jedyne, co mogli zrobić, to na zmianę motywować swoich kolegów, by się nie poddawali i przygotowali na kolejne ciosy. Skończyło się remisem 3:3" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl w analizie z meczu FC Barcelona - Inter Mediolan.