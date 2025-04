Dramat Barcelony tuż przed meczem LM! Lekarz nagle ruszył do Yamala

Problemy zdrowotne nie omijają piłkarzy FC Barcelony w kluczowych momentach sezonu. Zespół Hansiego Flicka przystępował do rywalizacji z Interem pozbawiony Roberta Lewandowskiego oraz Alejandro Balde, którzy od kilku spotkań są poza grą. Wyglądało jednak na to, że obejdzie się bez kolejnych osłabień, bo w wyjściowym składzie na mecz z mistrzami Włoch znaleźli się praktycznie wszyscy inni najważniejsi gracze.

Yamal przestraszył kibiców Barcelony

Los postanowił jednak srogo zestresować fanów katalońskiego klubu jeszcze przed meczem. Wedle doniesień hiszpańskiego dziennikarza Alfredo Martineza, kontuzji podczas rozgrzewki doznał Lamine Yamal. W jego miejsce do gry desygnowany został już Fermin Lopez, który dołączył do rozgrzewających się intensywniej kolegów.

Jednak najwyraźniej cokolwiek stało się 17-latkowi, nie było na tyle poważne, by nie mógł przynajmniej rozpocząć meczu, bo ostatecznie zaczął od pierwszej minuty. Fermin zgodnie z pierwotnym planem zasiadł na ławce. Pytanie oczywiście brzmi, czy uda mu się go dokończyć, czy może to, co zakuło go w trakcie rozgrzewki (bez powodu nie zszedł), odezwie się ponownie w trakcie spotkania. Oczywiście należy życzyć mu, by wszystko było w porządku.

Yamal gra. Inter zaczął piorunująco

Szczególnie że to jego jubileuszowy setny mecz w barwach FC Barcelony. Niemniej Inter wcale nie zamierzał pomóc mu w uczczeniu tego. Mediolańczycy zaszokowali zespół Hansiego Flicka i już w 2. minucie Marcus Thuram pokonał Wojciecha Szczęsnego po błędzie Inigo Martineza. Mecz trwa, a my zapraszamy do śledzenia relacji na żywo autorstwa Jakuba Seweryna na stronie Sport.pl.