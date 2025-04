Oto jedenastka "marzeń" półfinałów LM. Nie do wiary, co zrobili z Polakami

Liga Mistrzów czeka na decydujące rozstrzygnięcia. Do końca rozgrywek pozostały jedynie cztery spotkania. We wtorek kibice zobaczyli pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy Arsenalem a PSG (0:1). W środę do gry przystąpi druga para - FC Barcelona i Inter Mediolan. Przy tej okazji włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" postanowił już teraz stworzyć "jedenastkę marzeń" złożoną tylko z przedstawicieli tegorocznych półfinalistów. Polscy kibice będą jednak zawiedzeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski obcym ciałem w Barcelonie? Żelazny: Statystyki Lewego to jakiś kosmos

Lewandowski i Szczęsny pominięci. Cios dla piłkarzy FC Barcelony

W składzie nie znalazł się ani jeden z naszych piłkarzy, mimo że w rozgrywkach pozostało ich aż pięciu. Nieobecność w takim zestawieniu Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego nie może jednak dziwić, bo obydwaj w ekipie Interu są raczej rezerwowymi, a ten pierwszy dopiero co wrócił po kontuzji. Podobnie rzecz się ma w przypadku Jakuba Kiwiora. Stoper Arsenalu do pierwszego składu wskoczył całkiem niedawno, dzięki kontuzji Gabriela Magalhaesa. Włosi nie znaleźli jednak uznania nawet dla Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.

Choć Szczęsny w Lidze Mistrzów prezentuje się bardzo dobrze (poza pierwszym meczem przeciwko Benfice, w którym puścił cztery gole), "La Gazzetta dello Sport" postawiła w bramce na kogoś innego. Wybór padł na Gianluigiego Donnarummę z PSG, który w tej edycji Ligi Mistrzów zagrał w 13 meczach i zachował pięć czystych kont.

Włosi wybrali najlepszą jedenastkę półfinałów Ligi Mistrzów. Są niespodzianki

O ile w przypadku bramki decyzja jak najbardziej się broni, o tyle wybór środkowego napastnika nieco zaskakuje. Zamiast Roberta Lewandowskiego, w najlepszej jedenastce pojawił się... Lautaro Martinez. Polak przegrał tę rywalizację nawet pomimo faktu, że strzelił od gracza Interu Mediolan więcej goli. Ma ich na koncie 11, a Martinez - 8. W formacji ataku znaleźli się za to dwaj partnerzy Lewandowskiego z FC Barcelony - Lamine Yamal i Raphinha.

Pewną niespodzianką jest również nieobecność Pedriego wśród trójki pomocników. Większym uznaniem cieszą się Declan Rice, Martin Odegaard i Hakan Calhanoglu. Zestawienie uzupełniła czwórka obrońców: Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Francesco Acerbi oraz Nuno Mendes.

Najlepsza jedenastka Ligi Mistrzów wg "La Gazzetta dello Sport":