Martinez od razu się obruszył. "Porównanie Lamine Yamala do Messiego?"

FC Barcelona może wygrać Ligę Mistrzów po raz pierwszy od 10 lat. W sezonie 2014/2015 - po raz ostatni - zagrała w finale, który zresztą wygrała. W Berlinie pokonała wówczas Juventus 3:1. W tym roku mecz o trofeum także zostanie rozegrany na niemieckiej ziemi. Gospodarzem finału będzie Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Inzaghi i Martinez przemówili ws. Yamala

Droga Barcelony do tegoż finału wiedzie przez dwumecz... z włoskim zespołem. W środę Katalończycy rozegrają pierwsze spotkanie 1/2 finału z Interem Mediolan. Na Montjuic dojdzie do starcia Hansiego Flicka z Simone Inzaghim.

Na konferencji prasowej przed środowym meczem pojawili się Lautaro Martinez i wspominany wyżej Inzaghi. Obaj zwrócili uwagę na Lamine'a Yamala. Wiedzą, że będzie zawodnikiem, na którego trzeba mieć szczególne baczenie. Nastolatka już teraz porównuje się do Leo Messiego. Co o tym sądzi rodak legendarnego zawodnika?

- Porównanie Lamine Yamala do Messiego? Dla mnie nie można porównywać Messiego. Jest najlepszym piłkarzem wszech czasów… Ale Lamine jest ważnym graczem. Wykonuje niesamowitą pracę. Ma ogromną przyszłość i zasługuje na szacunek - mówił argentyński kapitan Interu.

- Trzeba pochwalić Barcelonę. Hodują wielkie talenty, myślę, że Lamine Yamal jest wyjątkowym talentem. To drużyna zbudowana bardzo dobrze. Wiemy o tym. Graliśmy z nimi dwa lata temu w fazie grupowej i byliśmy dobrzy, ale nawet wtedy było widać, że to świetny zespół. Brakowało Lamine'a Yamala, ale pozostali byli na miejscu. Mają technikę i wszystko, czego potrzeba do świetnej gry, a w 2022 roku mieli Xaviego, który jest świetnym trenerem, a teraz mają Flicka, który jak zawsze w swojej karierze zapewnia świetną organizację - wtórował Martinezowi Inzaghi.

Inter Mediolan i FC Barcelona w sezonie 2009/2010 także grały ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Wówczas pierwszy mecz odbył się w Lombardii, a Inter po golach Wesleya Sneijdera, Maicona i Diego Milito wygrał 3:1. Dla Barcelony trafił Pedro. W rewanżu Katalończycy wygrali 1:0 po trafieniu Gerarda Pique, ale do finału awansował Inter. Finału, który wygrał wówczas z Bayernem Monachium.