Jest decyzja ws. Kiwiora w Lidze Mistrzów! Arteta odkrył karty

16 - po tylu latach piłkarze Arsenalu znów zagrają w półfinale Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez trenera Mikela Artetę w pierwszym spotkaniu o finał we wtorkowy wieczór zmierzy się z mistrzem Francji - PSG, który wciąż czeka na triumf w tych elitarnych rozgrywkach. Paryżanie najlepszy wynik w Champions League osiągnęli w sezonie 2019/2020, kiedy przegrali w finale z Bayernem Monachium 0:1. Wtedy w PSG grali tacy gwiazdorzy jak: Kylian Mbappe, Neymar oraz Angel Di Maria.

Jest decyzja ws. Jakuba Kiwiora w Lidze Mistrzów! Mikel Arteta odkrył karty

Jeszcze przed meczem Arsenal - PSG wiadomo było, że trener Arteta nie będzie mógł postawić na identyczną jedenastkę, która wygrała w rewanżowym, ćwierćfinałowym starciu LM z Realem Madryt 2:1. Z powodu żółtych kartek z PSG nie mógł bowiem wystąpić filar środka pomocy - Thomas Partey.

Z Francuzami zastąpi go bramkostrzelny (8 goli w tym sezonie) pomocnik Mikel Merino, a w jego miejsce w ataku zagra Belg Leandro Trossard. To jedyna zmiana w składzie Arsenalu w porównaniu do meczu z Realem Madryt.

Znów w wyjściowej jedenastce znalazł się bardzo chwalony w ostatnich tygodniach - Jakub Kiwior. Reprezentant Polski stworzy duet środkowych obrońców ze świetnie grającym Francuzem Williamem Salibą.

Początek meczu Arsenal - PSG we wtorek o godz. 21. Rewanż odbędzie się w przyszłą środę, 7 maja. Tymczasem już w środę, 30 kwietnia (też godz. 21) zaplanowany jest drugi półfinał Champions League: FC Barcelona - Inter Mediolan.

Oto skład Arsenalu:

Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Rice, Merino - Saka, Trossard, Martinelli.

Rezerwowi: Setford, Neto (bramkarze) - White, Zinczenko, Tierney, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Nwaneri, Sterling, Kabia.

Oto skład PSG: