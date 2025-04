Jest nagranie z treningu Barcelony. Od razu widać, co z Lewandowskim

Robert Lewandowski musiał przedwcześnie opuścić murawę podczas spotkania ligowego z Celtą Vigo. I choć fani mieli nadzieję, że to nic poważnego, to FC Barcelona nie pozostawiła złudzeń. Klub niedługo później ogłosił, że Polak ma kontuzję mięśnia półścięgnistego w lewej nodze, a media dodały, że może pauzować przez dłuższy czas. "Jego powrót będzie zależał od postępów w leczeniu" - poinformował klub.

FC Barcelona wróciła do treningów. Lewandowski nadal leczy uraz

Obecnie FC Barcelona przygotowuje się do bardzo ważnego meczu z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Alex Pinatel z Relevo opublikował w mediach społecznościowych nagranie z treningu ekipy Hansiego Flicka. I niestety brakowało na nim Roberta Lewandowskiego, który wciąż leczy uraz. Nieobecny był również Alejandro Balde.

Polak ma nie zagrać również w meczu rewanżowym, który odbędzie się we wtorek 6 maja. Zdaniem dziennikarzy napastnik ma wrócić do gry za około dwa tygodnie. "Robert Lewandowski, który w zasadzie będzie musiał jeszcze poczekać około dwóch tygodni na powrót na boisko, jest przekonany, że będzie w 100 procentach sprawny na Clasico 11 maja na Montjuic" - napisał dziennikarz dziennika "AS" Javi Miguel. Polak w bieżącym sezonie rozegrał 48 meczów, w których strzelił 40 goli. Łącznie w barwach FC Barcelony ma 99 trafień i jest o krok od jubileuszowej setnej bramki.

Spotkanie FC Barcelony z Interem Mediolan odbędzie się w środę o godzinie 21:00. Ekipa Hansiego Flicka po 33 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 76 punktów.