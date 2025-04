W sobotę FC Barcelona wygrała z Realem Madryt 3:2 w finale Pucharu Króla, ale czasu na świętowanie praktycznie nie było, gdyż w środę Katalończyków czeka rywalizacja z Interem Mediolan w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. A jak dochodzi do ważnego spotkania, to wraca podstawowa debata - kto będzie grał w bramce?

Hansi Flick poinformował, kto zagra z Interem Mediolan

- Kto zagra z Interem? "Tek" zagra w Lidze Mistrzów, a następnie może zmienimy coś w La Lidze. Zdecydujemy o tym później, ale Szczęsny zagra w Lidze Mistrzów - powiedział trener FC Barcelony Hansi Flick na wtorkowej konferencji prasowej.

Patrząc na powyższe słowa Hansiego Flicka wydaje się, że polski bramkarz powinien rozegrać oba mecze z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. W lidze może dojść do rotacji na tej pozycji, a później pozostanie ewentualna decyzja ws. możliwego finału Ligi Mistrzów.

Co zaś tyczy się liczb Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie, to są one spektakularne. 26 spotkań, 22 wygrane, trzy remisy i jedna porażka, a w nich 26 bramek wpuszczonych i 13 czystych kont. W tym czasie Barcelona wygrała Superpuchar i Puchar Hiszpanii oraz prowadzi w tabeli La Ligi z czterema punktami przewagi nad Realem Madryt.

Mecz FC Barcelona - Inter Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 30 kwietnia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Następnie spotkanie w lidze Barcelona rozegra na wyjeździe z Realem Valladolid w sobotę 3 maja o godz. 21:00.