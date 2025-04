Świetne wieści dla Interu tuż przed meczem z Barceloną. Alarm dla Szczęsnego

Inter Mediolan ma za sobą koszmarną serię. Najpierw przegrał 0:1 z Bologną, a następnie 0:3 z Milanem w półfinale Pucharu Włoch i pożegnał się z tymi rozgrywkami. W miniony weekend doznał kolejnej ligowej porażki. Tym razem lepsza okazała się AS Roma, która wygrała 1:0. Z tego powodu ekipa Simone Inzaghiego spadła z pozycji lidera tabeli i bardzo skomplikowała sobie sytuację w walce o mistrzostwo.

Dobre wieści dla Interu Mediolan. Marcus Thuram wraca do treningów

W wymienionych spotkaniach zabrakło Marcusa Thurama, który zmaga się z kontuzją. Francuz jest bardzo ważnym zawodnikiem Interu i w bieżącym sezonie rozegrał 44 mecze, w których strzelił 17 goli. Jeszcze niedawno wydawało się, że drużyna będzie musiała sobie radzić bez niego również w zbliżającym się wielkimi krokami spotkaniu z FC Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów.

Teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazały włoskie media. Okazuje się, że Thuram wrócił już do treningów indywidualnych, ale na bardzo intensywnym poziomie. Inter planuje zatem włączyć go do kadry na mecz z ekipą Hansiego Flicka. - On wraca do zdrowia powoli, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Mam nadzieję i wierzę, że uda mu się wyzdrowieć do środy - powiedział prezes Interu Giuseppe Marotta, cytowany przez hiszpański "Sport".

Powrót Thurama to świetne wieści dla Simone Inzaghiego, który pod jego nieobecność musiał wystawiać Mehdiego Taremiego i Joaquina Correę. Obaj bardzo zawodzą w tym sezonie i łącznie zdobyli zaledwie pięć bramek. Szkoleniowiec stawiał też na Marko Arnautovicia, który spisywał się nieźle, ale Austriak ma już 36 lat i nie jest w stanie grać tylu meczów w krótkim odstępie czasu na takiej intensywności.

Pierwsze spotkanie Interu Mediolan z FC Barceloną odbędzie się w środę o godzinie 21:00. Rewanż zaplanowany jest na wtorek 6 maja.