Lewandowski i Szczęsny zagrają z Interem? Włosi już wiedzą

FC Barcelona ma już w tym sezonie na swoim koncie dwa trofea. Podopieczni Hansiego Flicka ograli Real Madryt w finałach Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla. Jednak wszyscy w klubie podkreślają, że to jeszcze nie jest koniec. Ich celem jest zwycięstwo w LaLidze i Lidze Mistrzów.

Ter Stegen czy Szczęsny?

Pierwszy krok w kierunku finału europejskich pucharów piłkarze FC Barcelony mogą wykonać już w środę 30 kwietnia. Wtedy to Duma Katalonii zmierzy się z Interem Mediolan. We Włoszech już żyją tym meczem. Lokalny oddział Skry Sports sprawdził, który z kontuzjowanych zawodników będzie mógł wziąć udział w tym spotkaniu.

Niedawno po groźnej kontuzji do zdrowia wrócił Marc-Andre Ter Stegen. W meczu z Realem Madryt zasiadł na ławce rezerwowych, ale nie wystąpił w tym meczu, gdyż pierwszym wyborem Hansiego Flicka jest Wojciech Szczęsny. Jak to ma wyglądać w starciu z Interem?

"Wygląda na to, że były piłkarz Juve wspiął się w hierarchii i jest kandydatem do występu w bramce Barcelony w półfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Interowi. Jego bilans w meczach z Nerazzurri to 8 zwycięstw, 5 remisów i 4 porażki" - czytamy na łamach Sky Sports.

Robert Lewandowski zdąży wrócić na Inter?

Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to Włosi podkreślają, że kamery uwieczniły go podczas El Clasico, "gdy cierpiał na ławce rezerwowych Blaugrany, ponieważ nie był w stanie pomóc swoim kolegom z drużyny w chwili, gdy najbardziej tego potrzebowali" - czytamy.

Tak samo będzie w środowym meczu przeciwko Interowi. "Nie jest jeszcze gotowy na powrót po urazie mięśnia lewego uda, którego doznał 19 kwietnia w meczu Barca - Celta Vigo. Aby znów mógł zagrać w rewanżu na San Siro, będzie musiał szybko wyzdrowieć, ale Polak z pewnością zrobi wszystko, żeby tam być. Barcelona pokazała już w tym sezonie, że może być zwycięzcą i bardzo skuteczna nawet bez swojego gwiazdora" - czytamy.

Pozostali kontuzjowani w FC Barcelonie

Najwięcej niewiadomych jest w kontekście powrotu do składu Alejandro Balde, który od kilku tygodni leczy lewe udo. "Prawdopodobnie nie będzie mógł wziąć udziału w pierwszym meczu z Interem, zaplanowanym na Montjuic. Flick do samego końca ma nadzieję, że będzie on dostępny przynajmniej na ławce rezerwowych, ale prawdopodobnie to Gerard Martin znów będzie na tej stronie boiska. Trudniej jednak niemieckiemu trenerowi polegać na 18-letnim Forcie. Nie jest to mała absencja dla Barcelony, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Alejandro Balde: 1 gol i 10 asyst w 43 występach, z czego 39 w wyjściowym składzie" - czytamy.

Pozostałymi kontuzjowanymi zawodnikami są Marc Bernal i Marc Casado. Pierwszy z nich w sierpniu zerwał więzadła krzyżowe. Zdążył wystąpić w zaledwie trzech pierwszych meczach, zanim doznał kontuzji. Zastąpił go Marc Casado, który rozegrał kolejnych 36 spotkań. Defensywny pomocnik pauzuje od marca ubiegłego roku z tego samego powodu.