Kompletny chaos. Plan Laporty nagle legł w gruzach

Ogromna awaria prądu ogarnęła zachodnią Europę, w tym Hiszpanię, Portugalię i część Francji. To oczywiście ma wpływ na rozgrywki sportowe, a organizatorzy turniejów ATP 1000 i WTA 1000 w Madrycie musieli odwołać poniedziałkowe zmagania na kortach. Problemy nie ominęły też prezydenta FC Barcelony Joana Laporty.

Problem Joana Laporty przez awarię prądu w Hiszpanii. Prezydent Barcelony nie poleciał na mecz

"Mundo Deportivo" informuje, że prezydent FC Barcelony w poniedziałek 28 kwietnia miał odbyć ważną podróż do szwajcarskiego Nyonu, by obejrzeć finał młodzieżowej Ligi Mistrzów. W nim zagra oczywiście zespół FC Barcelony, który zmierzy się z Trabzonsporem o prestiżowe trofeum. "Laporta nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko oglądać mecz z daleka w telewizji" - czytamy.

Według źródła paraliż komunikacyjny spowodowany awarią prądu w Hiszpanii sprawił, że prezydent FC Barcelony nie zdążył na samolot do Szwajcarii. Dlatego też nie będzie mógł obserwować swoich młodych podopiecznych. "Harmonogram dnia prezydenta został zakłócony przez chaos, który całkowicie sparaliżował ruch drogowy, pociągi, metro i tramwaje. Spowodowało to również zamknięcie firm i uniwersytetów" - czytamy.

Dla FC Barcelony będzie to już trzeci finał młodzieżowej Ligi Mistrzów, w której Katalończycy wygrywali już w 2014 i 2018 roku. Teraz są faworytami zmagań, ale do tego potrzebne będzie im ogrania Trabzonsporu. Turcy w drodze do finału ograli już m.in. Juventus, Inter Mediolan i RB Salzburg. Z kolei Barcelona wyeliminowała AZ Alkmaar, Aston Villę i Borussię Dortmund. Finał młodzieżowej Ligi Mistrzów zaplanowano na poniedziałek 28 kwietnia o 18:00.