Zieliński wraca, a tu takie wieści. Potężny cios dla Interu przed meczem z Barceloną

Inter Mediolan notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa. Ta niechlubna passa rozpoczęła się 20 kwietnia od porażki 0:1 z Bologną. Potem zespół Simone Inzaghiego odpadł z Pucharu Włoch w półfinale, przegrywając 0:3 w rewanżu z Milanem. W niedzielę Inter przegrał 0:1 z Romą po trafieniu Matiasa Soule. Przez to Inter traci trzy punkty do prowadzącego Napoli, co zmniejsza szanse tego zespołu na obronę mistrzostwa Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Wielki powrót Zielińskiego. Inter ma jednak poważny problem

Z polskiego punktu widzenia najważniejsze jest, że do kadry Interu na dobre wraca Piotr Zieliński. Polak wszedł w 80. minucie meczu z Romą, w miejsce Nicolo Barelli. Czy Zieliński znajdzie się w wyjściowym składzie Interu na spotkanie z Barceloną? Włoskie media awizują Ormianina Henrikha Mkhitaryana, w tercecie z Hakanem Calhanoglu i Nicolo Barellą. To oznacza, że Zieliński najpewniej rozpocznie mecz z Barceloną na Montjuic na ławce rezerwowych.

Z perspektywy Interu mogą martwić problemy zdrowotne Benjamina Pavarda. Francuz zszedł już w pierwszej połowie meczu z Romą, a badania wykazały, że skręcił kostkę w lewej nodze. To wyklucza jego występ w Lidze Mistrzów, a w miejsce Pavarda, zgodnie z informacjami "La Gazzetty dello Sport", zagra Niemiec Yann Bisseck.

Dużo lepsze wieści są związane z Marcusem Thuramem. Napastnik Interu miał problemy z mięśniem przywodziciela, przez co nie zagrał w meczach z Milanem, Bolonią i Romą. Thuram wyglądał jednak dobrze na poniedziałkowym treningu. Sky Sport podaje, że jeśli jego dobra dyspozycja fizyczna się potwierdzi we wtorek, to znajdzie się w składzie na Barcelonę. Jeżeli Thuram nie będzie gotowy od początku, to w duecie z Lautaro Martinezem wystąpi Marko Arnautović.

Zobacz też: Kulesza wskazał, gdzie będzie grała reprezentacja Polski. "Nie ukrywam"

Przewidywany skład Interu na mecz z Barceloną:

Yann Sommer - Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco - Lautaro Martinez, Marcus Thuram/Marko Arnautović

Spotkanie między Barceloną a Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.