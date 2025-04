FC Barcelona zdobyła drugie trofeum w tym sezonie, pokonując Real Madryt w finale Pucharu Króla (3:2 po dogrywce). A do krajowych sukcesów może dołożyć triumf w Lidze Mistrzów, gdzie w półfinale czeka ją rywalizacja z Interem Mediolan, zapowiadająca się na bardzo wymagającą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki podsumowuje sezon Legii Warszawa: Znowu dużo mówienia, a potem nic nie wychodzi

FC Barcelona w trudnej sytuacji przed meczem z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów

Nie chodzi tylko o poziom sportowy mistrzów Włoch. "Hansi Flick stoi przed dylematem w kwestii wyjściowego składu na Inter. Kilku kluczowych graczy było wyczerpanych po finale na La Cartuja i nie będą mieli czasu na pełną regenerację" - wytłumaczył kataloński dziennik "Sport".

W sobotnim meczu aż siedmiu piłkarzy z pola szykowanych do wyjściowego składu na potyczkę z mediolańczykami rozegrało ponad 100 minut: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri i Ferran Torres. A tylko dwaj ostatni opuścili boisko przed końcem dogrywki i mieli nieco więcej czasu na odpoczynek.

Ból głowy Hansiego Flicka przed starciem z Interem Mediolan. "Zmęczenie zaczyna dawać o sobie znać"

"Biorąc pod uwagę ogromne obciążenie, jakiemu była poddana Barcelona - sześć meczów w ciągu ostatnich 18 dni - maraton w finale pucharu to dla podopiecznych Flicka fizyczny limit. Problem w tym, że nie ma czasu na żale, ponieważ Barcelonę czekają jeszcze trzy tygodnie z graniem (co trzy dni - red.). Do potrójnej korony pozostało zaledwie osiem meczów, ale zmęczenie zaczyna już dawać o sobie znać" - podkreślono. Z tego powodu Flick musi "znaleźć równowagę", co "nie będzie łatwe, bo musi wziąć pod uwagę kilka czynników".

Zobacz też: Głośno o kłopotach Ruedigera. To może być koniec

Z jednej strony "Flick potrzebuje świeżych nóg w meczu z Interem" A z drugiej, przy absencjach Marca Casado, Alejandro Balde czy Roberta Lewandowskiego, "skład jest prawie w punkcie krytycznym, więc sztab będzie musiał zminimalizować ryzyko kontuzji u zawodników, którzy są bardzo obciążeni". Jednak "rzeczywistość jest taka, że mecz z drużyną Simone Inzaghiego jest praktycznie finałem, więc nie wydaje się, aby był to odpowiedni moment, aby kogokolwiek powstrzymywać". Z tego powodu prędzej należy zakładać, że niektórzy gracze będą oszczędzani w ligowym starciu z Realem Valladolid, zaplanowanym na sobotę 3 maja.

Pierwszy mecz pomiędzy FC Barceloną a Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów zaplanowano na środę 30 kwietnia. Rewanż odbędzie się we wtorek 6 maja.