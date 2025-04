UEFA "grzebie" przy Lidze Mistrzów. Oto co planują

FC Barcelona, Inter Mediolan, Arsenal oraz PSG - te cztery drużyny mają szansę wygrać tegoroczną Ligę Mistrzów, rozgrywaną w zupełnie nowej formule. Po raz pierwszy w historii rozgrywana była bowiem najpierw faza ligowa, w której każdy z 36 zespołów rozegrał po osiem spotkań (a nie jak dotychczas było - 32 drużyny i faza grupowa).

UEFA omawia kolejną reformę Ligi Mistrzów

Teraz UEFA rozważa kolejne ważne zmiany w systemie rozgrywek. Jeśli rzeczywiście do takich dojdzie, to zostanie to ogłoszone 30 maja tego roku. Według informacji niemieckiego dziennika "Bild" Komitet Wykonawczy UEFA może dostać trzy propozycje zmian, które przedstawi Komisja Rozgrywek Klubowych.

Pierwsza zmiana to fakt, że kluby, które po fazie ligowej były w pierwszej ósemce byłyby dodatkowo nagradzane. W taki sposób, że grałyby rewanżowe mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe przed własną publicznością. Na razie rozgrywają rewanże u siebie tylko w 1/8 finału, a w kolejnych fazach decydowało losowanie gospodarza.

"Krytykę obecnego formatu rozgrywek, w którym od ćwierćfinałów losowanie decyduje o stadionie, na którym rozgrywane będą mecze u siebie i na wyjeździe, wyraża Arsenal. Anglicy musieli zmierzyć się w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym z Realem Madryt, mimo że zajmowali trzecie miejsce po fazie ligowej, osiem miejsc przed obrońcami tytułu, którzy musieli grać w barażach" - pisze Bild.

Druga zmiana to tak zwana "ochrona kraju". Chodzi o to, by kluby z tego samego kraju mogły się spotkać ze sobą dopiero od ćwierćfinałów. W tym sezonie Ligi Mistrzów już w barażach rywalizowały dwa zespoły z Francji (PSG z Brestem), a w 1/8 finału doszło do hitowych rywalizacji dwóch drużyn z Niemiec (Bayern Monachium - Bayer Leverkusen) i z Hiszpanii (Real Madryt - FC Barcelona).

Ostatnia zmiana to, by w fazie pucharowej w przypadku remisu po dwumeczu, nie było już dogrywki, a od razu rzuty karne.

Pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów tego sezonu odbędą się 29 kwietnia (Arsenal - PSG0 i 30 kwietnia (FC Barcelona - Inter Mediolan).