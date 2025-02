Pokazali zdjęcia z tunelu. Oto co zrobił Modrić po meczu z Manchesterem City

Real Madryt wyeliminował Manchester City w play-offach Ligi Mistrzów. Zespół Carlo Ancelottiego wygrał 6:3 z City w dwumeczu, a bohaterem rewanżowego spotkania okazał się Kylian Mbappe, który zdobył hat-tricka. "Gdy mały Kylian Mbappe marzył o grze w Realu Madryt, w głowie miał takie występy, jak przeciwko Manchesterowi City. Droga z dna na szczyt zajęła mu raptem kilka tygodni, mimo że dźwigał gigantyczny ciężar oczekiwań" - tak o Mbappe napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

"Jedno to przegrać taki mecz, a drugie to zostać zmiażdżonym i wypaść z Ligi Mistrzów. To był sezon rozczarowań dla City, ale odpadnięcie z Ligi Mistrzów przed 1/8 finału musi być jednym z największych" - pisały brytyjskie media po rozczarowującym wyniku zespołu Pepa Guardioli. Pojawiają się też określenia, że nadszedł koniec cyklu Hiszpana w Man City.

Co za obrazek po meczu Real - City. "Przejechaliście się"

Brytyjskie i hiszpańskie media uchwyciły moment po meczu Realu Madryt z Manchesterem City. W tunelu na Santiago Bernabeu spotkali się Luka Modrić, Antonio Rudiger (obaj Real), Mateo Kovacić oraz Josko Gvardiol (obaj City). Serwis defensacentral.com pisze o rozmowie między Modriciem a Gvardiolem. - Przejechaliście się po nas - miał powiedzieć Gvardiol. "Modrić starał się przekonać młodszego kolegę, by jak najszybciej zapomniał o wydarzeniach z meczu" - pisze klix.ba.

Modrić będzie miał szansę, by wygrać Ligę Mistrzów po raz siódmy w karierze. Chorwat zagrał aż 130 meczów w tych rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował 19 asyst. Modrić znajduje się na 12. miejscu w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby występów w LM. Spośród byłych piłkarzy Realu Madryt wyżej od niego jest Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Karim Benzema (152), Toni Kroos (151), Raul i Sergio Ramos (po 142).

Zobacz też: Szymański reaguje! Oto co zrobił po słowach Jose Mourinho

Modrić aktualnie jest rezerwowym w Realu Madryt, a jego kontrakt wygasa z końcem sezonu 24/25. Dziennik "AS" podaje, że Modrić chciałby przedłużyć umowę z Realem o kolejny sezon, by potem zagrać na mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. "Dobrze czuje się w roli kapitana, lidera, zawodnika gotowego dać z siebie 200 proc. bez względu na liczbę minut, jakie otrzyma" - czytamy.

W piątek o godz. 12:00 odbędzie się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Real Madryt może trafić na Bayer Leverkusen lub Atletico Madryt. Relacja tekstowa na żywo z losowania LM w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.