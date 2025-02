Fatalne wieści dla Barcelony. W Hiszpanii ostrzegają przed losowaniem LM

FC Barcelona zajęła drugie miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów, przez co awansowała bezpośrednio do 1/8 finału. Na tym etapie może zagrać z Benficą lub PSG, a zwłaszcza ten drugi rywal wydaje się budzić postrach w Hiszpanii.

FC Barcelona najadła się strachu? Strzelecki popis PSG w Lidze Mistrzów. "To ostrzeżenie"

Mistrzowie Francji w drugim spotkaniu 1/16 finału pokonali 7:0 Brest, a cały dwumecz wygrali aż 10:0, ocierając się o rekord LM. "Barcelono, potwór jest na wolności" - ogłosił "AS". "PSG upokorzyło Brest i zapewniło sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z 'Blaugraną' lub Liverpoolem".

Zauważono też przemianę, jaką przeszli paryżanie: "Brest uległo karabinowi maszynowemu, który we francuskiej piłce nożnej nie bierze jeńców. Drużyna Luisa Enrique, w listopadzie będącą na straconej pozycji i o krok od eliminacji w LM, wyłoniła się z piekła, wygrała 11 z 12 meczów, jakie rozegrała w 2025 roku. Stała się maszyną do zdobywania bramek, a teraz, w 1/8 finału przeciwko Barcelonie lub Liverpoolowi, nie wyznacza sobie żadnych granic i rzuci wyzwanie każdemu, kto stanie na jej drodze".

"Festiwal PSG" - tak z kolei podsumowała dokonania paryżan "Marca". "Podopieczni Luisa Enrique pokonali w dwumeczu 10:0 Brest, a w 1/8 finału zmierzą się z Liverpoolem lub Barceloną. [...] 7:0 w rewanżu to skandaliczny wynik. [...] Drużyna Enrique wraca do formy i wygrała siedem meczów z rzędu, a nie przegrała od listopada ubiegłego roku. [...] Wywiązali się z roli faworytów, a teraz zmierzą się z Barceloną lub Liverpoolem. To ostrzeżenie" - zaznaczono.

Nie tylko PSG. FC Barcelona już wie, że nie może zlekceważyć Benfiki

Nad potencjalnymi rywalami Katalończyków w 1/8 finału pochylił się również "Sport", który przypomniał jeden z meczów fazy ligowej. "Barcelona spotkała się już w tej edycji z Benficą i wie, że nie będzie to łatwy rywal. Zwłaszcza na Estadio da Luz, gdzie Portugalczycy zwykle są mocni. Tam 'Blaugrana' zwyciężyła minimalnie w szalonym meczu w deszczu, który rozstrzygnął Raphinha w doliczonym czasie gry (5:4)" - czytamy. Warto przypomnieć, że jednym z antybohaterów tamtego spotkania mógł być Wojciech Szczęsny, który popełnił kilka błędów (np. sprokurował rzut karny), lecz koledzy z ofensywy wyciągnęli pomocną dłoń, a sam Polak później odkupił część win, np. wygrywając pojedynek z Angelem di Marią.

A co napisano o PSG? "Wiele wycierpiało, aby awansować do fazy play-off i jeśli los tak zadecyduje, ponownie zmierzy się z Barceloną w pełnym napięcia dwumeczu. Jeśli do tego dojdzie, będzie to nowy rozdział w rywalizacji, która pozostawiła niezapomniane noce w historii Ligi Mistrzów, takie jak powrót 6:1 w 2017 r. czy ćwierćfinał w zeszłym sezonie (Barcelona wygrała pierwszy mecz 3:2, by rewanż przegrać 1:4 - red.), który zakończył projekt Xaviego" - przypomniano.

Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 21 lutego o godz. 12:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.