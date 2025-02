Nie do wiary, że tego nie wygrali. Kolejna drużyna w 1/8 finału LM

Borussia Dortmund to w tym sezonie taki zespół, który na przestrzeni kilku zaledwie dni potrafi rozbić na wyjeździe mistrza Portugalii 3:0, a także przegrać 0:2 z zespołem ze strefy spadkowej Bundesligi. Dokładnie tak wyglądały ich dwa ostatnie mecze. W Lizbonie ze Sportingiem BVB wyglądało jak kandydat do wygrania Ligi Mistrzów i zapewniło sobie gigantyczną przewagę przed rewanżem. W lidze zaś ograło ich Bochum. Czyli trener może nowy (Niko Kovac), ale w Dortmundzie jak dotąd bez zmian.

Sporting bez Gyokeresa, wiary i ochoty najpewniej też

Sporting natomiast jechał na rewanż z zadaniem dokonania cudu. Liderzy tabeli ligi portugalskiej pokpili sprawę na własnym boisku i znaleźli się jedną nogą poza Ligą Mistrzów. Czy odrobienie takiej straty było w ogóle możliwe? Cóż, Sportingowi udało się w bieżącej edycji LM strzelić więcej niż trzy gole w jednym meczu. Jeszcze w fazie ligowej u siebie przeciwko Manchesterowi City (4:1). Problem w tym, że Portugalczycy praktycznie odpuścili walkę. Do Niemiec nie pojechał choćby ich największy gwiazdor Viktor Gyokeres.

Pierwsza połowa była bardzo... nudna. Liczyliśmy na ofensywne show wzorem wtorkowej batalii Benfica Lizbona - AS Monaco (3:3). Jednak jak to trafnie w przerwie podsumowali komentatorzy "Borussia nie musi, Sporting nie może". Dość powiedzieć, że jedyną ciekawszą sytuacją przez te 45 minut było uderzenie Marcela Sabitzera z 28. minuty, które świetnie wybronił Rui Silva.

Bramkarz sam zapewniał emocje

Jak na zespół, który miał tu spróbować odrobić trzybramkową stratę, Sporting był kompletnie bezzębny. Jakoś zamiast jakość. Za wyjątkiem ich bramkarza. W drugiej połowie Rui Silva zatrzymał m.in. mocny strzał Adeyemiego. Z kolei w 57. minucie tego samego piłkarza sfaulował w polu karnym. Potrafił jednak odkupić winy, bo wyczuł intencje Serhou Guirassy'ego i wybronił jego strzał z rzutu karnego, czym potwierdził miano najlepszego na boisku.

Borussia nawet gdyby nie chciała, to i tak by awansowała

Borussia grała jak zespół, który chce odrobić straty. A że to Sporting miał to zrobić, to już inna sprawa. Gospodarze trafili w słupek (Gio Reyna w 70. minucie), a potem także do bramki, tyle że gol głową Emre Cana z 74. został anulowany przez spalonego. Zespół z Lizbony z kolei wyglądał żenująco. Przyjechali bez największej gwiazdy i ewidentnie bez nawet ochoty na walkę. Gdyby przed tym meczem ktoś im dał opcję nierozegrania tego meczu, bardzo możliwe, że skorzystaliby.

Ostatecznie goli nie ujrzeliśmy. Sporting pod sam koniec meczu nawet coś tam próbował wykreować, mieli rzut rożny (bez efektu). Jednak to nie było w stanie odratować tego spotkania. Wybitnie nijakiego spotkania, do którego najlepiej pasuje klasyczny komentarz "mecz się odbył". Borussia awansowała do 1/8 finału dzięki triumfowi w pierwszym meczu 3:0.

Borussia Dortmund - Sporting 0:0