Maski opadły po tym, jak wylecieli z Ligi Mistrzów. Co za afera!

Atalanta fazę ligową Ligi Mistrzów zakończyła na dziewiątym miejscu i tylko punktu zabrakło jej, żeby wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału tych rozgrywek. Zamiast tego ekipa z Bergamo rozegrała dwumecz w 1/16 finału z Club Brugge, który zmagania w grupie zakończył na ostatnim miejscu premiującym awansem - 24. Wynik dwumeczu? 5:2 dla ekipy z Belgii! Pierwszy mecz Brugge wygrało u siebie 2:1, a we wtorek w Bergamo zwyciężyło 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Marciniak przygotowywał się do sezonu z piłkarzami. "Na testach wypadał lepiej niż zawodnicy!"

Spięcie na linii Gian Pero Gasperini - Ademola Lookman po odpadnięciu Atalanty z Ligi Mistrzów

Atalanta przed własną publicznością przegrywała już 0:3 po pierwszej połowie. W drugiej zdobyła szybko bramkę za sprawą Ademoli Lookmana, a następnie Nigeryjczyk nie wykorzystał rzutu karnego. Gdyby trafił z jedenastego metra w 61. minucie, to gospodarze mieliby pół godziny na zdobycie dwóch bramek, żeby wyrównać stan dwumeczu. Tak się jednak nie stało, nad czym dosadnie ubolewał trener Atalanty Gian Pero Gasperini, nie szczędząc ostrych słów pod adresem Lookmana.

- Lookman nie powinien był wykonywać tego rzutu karnego. To jeden z najgorszych wykonawców rzutów karnych, jakich kiedykolwiek widziałem - wypalił szkoleniowiec po meczu, cytowany przez Eurosport. - Ma naprawdę okropny bilans. Nawet na treningach, bardzo mało z nich zamienia na bramki. Byli tam Retegui i De Ketelaere, ale Lookman w chwili entuzjazmu po zdobyciu gola postanowił wziąć piłkę - dodał Gasperinini.

Ademola Lookman w trakcie kariery wykonał sześć rzutów karnych i wykorzystał cztery z nich.

Zobacz też: Tak Ibrahimović podsumował Marciniaka po klęsce Milanu. Poszło w świat

Piłkarz zareagował na słowa trenera w krótkim oświadczeniu w relacji na Instagramie. "Smutno mi, że w takim dniu muszę napisać to oświadczenie - przede wszystkim z powodu tego, co wspólnie osiągnęliśmy jako zespół i miasto. Bycie wyróżnionym w taki sposób nie tylko boli, ale wydaje mi się również głęboko niegrzeczne. Przede wszystkim ze względu na ogrom ciężkiej pracy i zaangażowanie, które zawsze wkładałem każdego dnia, aby przyczyniać się do sukcesu tego klubu i wspaniałych fanów Atalanty" - podkreślił Lookman.

"Prawdę mówiąc, miałem do czynienia z wieloma trudnymi momentami podczas mojego pobytu tutaj, a o większości z nich nigdy nie mówiłem, ponieważ moim zdaniem zespół musi być zawsze chroniony i musi być na pierwszym miejscu. To sprawia, że to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, jest jeszcze bardziej bolesne. Wraz z naszymi niesamowitymi fanami, my jako zespół również cierpimy z powodu wczorajszego wyniku. Podczas meczu wyznaczony wykonawca rzutów karnych polecił mi wykonać rzut karny i aby wesprzeć drużynę, wziąłem na siebie tę odpowiedzialność w tym momencie. Życie polega na stawianiu wyzwań i przekształcaniu bólu w siłę, co zamierzam nadal robić" - stwierdził.