Trener Milanu się nie kryje. Wskazał winnego klęski w Lidze Mistrzów

To był istny rollercoaster na San Siro we wtorkowy wieczór Ligi Mistrzów. AC Milan wiedział, że musi odrobić straty z pierwszego spotkania 1/16 finału (porażka 0:1) i zaczął to robić niemal od razu po pierwszym gwizdku. Już w pierwszej minucie objęli prowadzenie po golu Santiago Gimeneza. Z czasem sytuacja się zmieniła, a to za sprawą między innymi Szymona Marciniaka, który prowadził rewanżowe spotkanie z Feyenoordem Rotterdam.

AC Milan pożegnał się z Ligą Mistrzów. Trener bez cienia wątpliwości wskazał winnego

Wybiła 51. minuta, gdy AC Milan narobił sobie problemów. Theo Hernandez wpadł w pole karne Feyenoordu i bez kontaktu z rywalem runął na murawę, próbując wymusić rzut karny. Szymon Marciniak dostrzegł tę sytuację od razu, jednak zamiast "jedenastki", ukarał zawodnika włoskiej ekipy drugą żółtą kartką, co jednocześnie oznaczało koniec jego gry w tym meczu. Decyzja polskiego arbitra odbiła się szerokim echem, choć sytuacja wydaje się ewidentna. "Jesteśmy rozczarowani, arbiter był surowy wobec Theo Hernandeza bez ostrzeżenia przed czerwoną kartką… Theo nie jest aktorem, robi, co może" - mówił Zlatan Ibrahimović.

Zaledwie 20 minut później Feyenoord doprowadził do wyrównania, a to oznaczało lepszy bilans bramkowy w dwumeczu z AC Milanem i awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Włosi pożegnali się z rozgrywkami. Do przebiegu starcia odniósł się trener Sergio Conceicao.

- Rozczarowanie jest wielkie, wszyscy jesteśmy źli: wiedzieliśmy, że jesteśmy silniejsi. Popełniliśmy błąd w Rotterdamie i graliśmy tak, aby wygrać: nie było widać, w jaki sposób mogą dostać się do naszej bramki. Mamy też wady i teraz musimy myśleć o innych rozgrywkach: jest liga, Puchar Włoch. Musimy być silniejsi i ciężej pracować. W Zagrzebiu graliśmy dużo czasu bez jednego zawodnika, a dzisiaj: epizod z Theo zmienił grę, do tego momentu nie stworzyli żadnej szansy - skwitował wprost.

Chwilę później szkoleniowiec bez zawahania się wskazał winnego tego rezultatu. - Ja jestem za to odpowiedzialny, nie Theo. Zobaczymy, co będzie w szatni. Theo dał tak wiele Milanowi, ja popełniłem tak wiele błędów, że nie można sobie tego wyobrazić. Moi zawodnicy również popełniają błędy, ale twarzą tej eliminacji jest Sergio Conceicao, a nie Theo - powiedział dziennikarzom.

Wspomniał też, że zmiana Gimeneza, którą obszernie komentowano, była wywołana troską o jego zdrowie. - Grał, ryzykując kontuzję. Dlaczego nie Abraham? W tamtym momencie mieliśmy jednego zawodnika, byliśmy niżej: chciałem zacząć od nowa. To są moje wybory, jeśli nie wygram, to oddają mi torby w moje ręce i odchodzę. Szanuję opinie tych, którzy dużo grali w piłkę nożną - podsumował.

Feyenoord jest już pewien gry w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów, a to szansa dla Jakuba Modera, który zimą przeszedł do holenderskiej ekipy. Natomiast w środę kibiców piłki nożnej czekają kolejne emocje związane z LM. Wśród zaplanowanych spotkań jest też hit tej rundy: rewanż Manchesteru City z Realem Madryt.