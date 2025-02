Najpiękniejsza historia w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski miał ciarki

To sensacja, której nic nie zapowiadało. Milan już w 37. sekundzie odrobił jednobramkową stratę z pierwszego meczu i przez całą pierwszą połowę szukał kolejnego gola, który dawał mu awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Feyenoord był tłem, nie stanowił żadnego zagrożenia, a chwilami wręcz słaniał się na nogach - nie oddał celnego strzału na bramkę, miał 36 proc. posiadania piłki, wykonał zaledwie 20 celnych podań w pobliżu pola karnego rywali i tylko raz dośrodkował tam piłkę.

Wszystko zmieniło się w 51. minucie, gdy Theo Hernandez wpadł w pole karne Feyenoordu i teatralnie upadł, próbując nabrać Szymona Marciniaka. Tak, jednego z najlepszych sędziów na świecie, w erze VAR, w Lidze Mistrzów, w której każdy jego krok śledzi kilkanaście kamer na raz, w dodatku mając już na koncie żółtą kartkę. Głupota, jakich mało! Marciniak tylko spojrzał na niego z politowaniem, o podyktowaniu karnego nawet nie pomyślał, za to jeszcze raz sięgnął do kieszeni po żółtą kartkę i wyrzucił francuskiego obrońcę z boiska. Słusznie.

Feyenoord, mając liczebną przewagę, poczuł się pewniej. Znacznie skuteczniej przenosił grę na połowę Milanu, częściej był przy piłce i mozolnie pracował na wyrównującego gola. Kwadrans przed końcem doskonałe dośrodkowanie Hugo Bueno wykorzystał Julian Carranza, który zaczął mecz na ławce rezerwowych, bo był chory i nie wytrzymałby na boisku dłużej niż pół godziny. Nawet gdy po meczu udzielał wywiadu, kaszlał i chrząkał, żartując przy tym, że wynik meczu znacznie poprawił jego samopoczucie. Bo Milan już się nie podniósł. Skazywany na pożarcie Feyenoord, jeszcze dzień przed meczem straszony przez Zlatana Ibrahimovicia 80-tysięcznym tłumem kibiców Milanu, sprawił sensację. To awans wbrew wszystkiemu: logice, przewidywaniom, bukmacherskim kursom, zdarzeniom z ostatnich tygodni i obrazowi pierwszej połowy. Awans tym piękniejszy i bardziej potrzebny, że w zreformowanej Lidze Mistrzów dotychczas niewiele było niespodzianek.

Dziesięciu kontuzjowanych, trzech niezgłoszonych, trener z rezerw. A Feyenoord dał radę!

Feyenoord jeszcze nigdy w historii nie miał tylu kontuzjowanych zawodników, co przed tym meczem. Tymczasowy trener Pascal Bosschaart, który doraźnie przejął zespół po pogonieniu Briana Priske, nie mógł wystawić aż dziesięciu piłkarzy, a trzech kolejnych, sprowadzonych do klubu w zimowym oknie transferowym, nie było zgłoszonych do rozgrywek. 18-letni skrzydłowy Zepiqueno Redmond zagrał więc w ataku, boczny obrońca Hugo Bueno został wystawiony na lewym skrzydle, a Igor Paixao został wycofany do środka pomocy. W każdej formacji - w obronie, pomocy i ataku - był jeden nastolatek. To był skład połączony trytytkami, uszyty ze skrawków materiałów. I jeszcze ten początek: 37. sekunda, a gola strzela Santiago Gimenez, który niecałe trzy tygodnie temu strzelał jeszcze gole dla Feyenoordu i przez ostatnie dwa sezony był jego najlepszym piłkarzem. Kibice na San Siro, zgodnie z zapowiedzią Ibrahimovicia, wiwatowali. Holendrzy naprawdę mogli wówczas zwątpić - i w siebie, i losy tego dwumeczu.

Tym bardziej że cały ten sezon im się nie układa. W lidze zajmują dopiero 4. miejsce bez większych szans na odrobienie strat, dopiero co przegrali prestiżowe mecze z Ajaksem i PSV, stracili trenera Priske, a wcześniej stracili z nim kilka miesięcy. Piłkarze i działacze od miesięcy zbierają w mediach cięgi, jeszcze w tym tygodniu dziennikarze i eksperci zastanawiali się, który trener zaryzykuje utratę reputacji i zgodzi się przejąć tak chybotliwy zespół. Konkluzja była taka, że jeśli tylko Pascal Bosschaart uzyska w przyspieszonym trybie licencję UEFA Pro, to zacznie pracować na stałe. On i tak nie ma nic do stracenia - wcześniej pracował w Cambuur jako asystent trenera i w akademii Feyenoordu, więc prowadzenie zespołu w Lidze Mistrzów nawet mu się nie śniło. Zresztą, sam przyznaje, że przeżywa właśnie najpiękniejszą przygodę w karierze, a chwilami czuje się wręcz jak bohater serialu.

- Jeśli tak szybko tracisz gola, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco skupiony. Plan, który chcieliśmy zdrożyć, musiał błyskawicznie się zmienić - mówił po spotkaniu z Milanem. - Ale daliśmy radę. To mówi wszystko o tej grupie. To wojownicy, mają charakter. Z tego jestem najbardziej dumny. Są w trudnym momencie, spotykają się z dużą krytyką, doświadczyli też zmiany trenera. Nagle w szatni pojawił się jakiś gość, kompletnie nieznany, który czasami rzuca puste frazesy - żartował. - Tak, po czerwonej kartce wszystko stało się łatwiejsze, ale przede wszystkim nasz awans wziął się z tego, jak uczciwi jesteśmy, jak transparentnie pracujemy i jak fantastycznie piłkarze na to wszystko reagują - oceniał.

Jakub Moder miał ciarki. Zasłużył na taką historię

Feyenoord pierwszy raz od 25 lat dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów i za awans zarobił 11 mln euro. Teraz czeka na wynik losowania - czy zmierzy się z Arsenalem, czy z Interem. Ale awans pozwala nie tylko zyskać dodatkowe pieniądze. Piłkarze rozgonili nim czarne chmury, poprawili kibicom humory, zmienili klimat wokół całego klubu, osłodzili niezwykle gorzki sezon. A w centrum tego wszystkiego jest Jakub Moder, który już po pierwszym meczu z Milanem przyznał przed kamerami Canal+, że słysząc z murawy hymn Ligi Mistrzów, miał ciarki, bo dotarcie do tych rozgrywek zawsze było jego marzeniem.

Holenderscy dziennikarze chwalą go za występ na San Siro. - Nie był tak dobry jak w pierwszym meczu, ale na pewno Feyenoord nie gra gorzej, gdy jest na boisku. W 21. minucie dostał żółtą kartkę, ale później już do końca uważał na to, co robi - napisał portal "Voetbalprimeur". Polak grał jako defensywny pomocnik i - podobnie jak cały zespół - w pierwszej połowie głównie biegał za piłką. Nieźle się ustawił i asekurował środkowych obrońców. Dopiero po przerwie, gdy Feyenoord zaczął grać w przewadze, częściej miał piłkę pod nogami. Z reguły podejmował dobre decyzje, próbował zagrywać piłkę do przodu, miał jedno świetne podanie w pole karne. Zdarzało mu się jednak niedokładnie przyjmować piłkę i kilkukrotnie odskakiwała mu na kilka metrów, spowalniając akcję. Ale to nic zaskakującego po kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilkanaście miesięcy. Pod koniec meczu, gdy Feyenoord pilnował korzystnego wyniku, był piłkarzem, który przytrzymywał piłkę w narożniku boiska. Dla niego ten awans i możliwość dalszej gry w Lidze Mistrzów to nagroda za cierpliwość i niezłomność podczas przedłużającej się w nieskończoność rehabilitacji. Tylko wzbogaca legendę o dzielnym Feyenoordzie tańczącym na kłodach rzucanych mu pod nogi przez los.