Potężna sensacja w LM! Bayern o krok od kompromitacji. Oto, kto awansował do 1/8

Granie we wtorek w Lidze Mistrzów rozpoczęło się od rywalizacji AC Milanu z Feyenoordem Rotterdam. Holenderski zespół z Jakubem Moderem w składzie przed tygodniem wygrał u siebie 1:0, a na San Siro zremisował 1:1 i dzięki wygranej w dwumeczu 2:1 sprawił pierwszą sensację i awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Club Brugge, Bayern Monachium i Benfica grają dalej w Lidze Mistrzów

Do drugiej sensacji we wtorkowy wieczór doszło w rywalizacji kolejnego włoskiego klubu. Mianowicie chodzi o Atalantę, która przed tygodniem przegrała na wyjeździe 1:2 z Club Brugge. W Bergamo włoska ekipa już w trzeciej minucie straciła bramkę i do przerwy przegrywała 0:3! Po przerwie piłkarze Gian Pero Gasperiniego rzucili się do odrabiania strat, ale nie zdało się to na nic, a po drodze Ademola Lookman zmarnował rzut karny i odpadli z drużyną, która zajęła ostatnie, 24. miejsce w tabeli fazy ligowej!

Atalanta - Club Brugge 1:3 (2:5)

Z kolei Bayern Monachium podjął na swoim stadionie Celtic po tym, jak wygrał przed tygodniem w Glasgow 2:1. Wydawało się, że Bawarczyków czeka łatwe zadanie na swoim stadionie, ale nic bardziej mylnego! Do przerwy był bezbramkowy remis, ale to Celtic miał kilka świetnych sytuacji na odrobienie strat. W drugiej części gry Bayern niby miał większą kontrolę, ale gigantyczny błąd w obronie sprawił, że przegrywali 0:1 od 63. minuty! W kolejnych minutach nie potrafili przełamać gości, ale szczęścia dopisało w doliczonym czasie gry, gdy bramkę na 1:1 zdobył Alphonso Davies! Tym samym piłkarze z Monachium uniknęli dogrywki i awansowali do 1/8 finału.

Bayern Monachium - Celtic 1:1 (3:2)

Benfica do spotkania z AS Monaco przystępowała po wygranej przed tygodniem na wyjeździe 1:0. Trudno jednak było się spodziewać, żeby drużyna z Księstwa Monako łatwo oddała awans. I tak też nie było. W Lizbonie obie drużyny rozegrały naprawdę wyrównane spotkanie, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie! Benfica prowadziła 1:0, żeby przegrywać 1:2. Ostatecznie po bramkach w końcówce spotkania gospodarze zapewnili sobie awans, remisując 3:3.

Benfica - AS Monaco 3:3 (4:3)

Drużyny z awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Liverpool

FC Barcelona

Arsenal

Inter Mediolan

Atletico Madryt

Bayer Leverkusen

Lille OSC

Aston Villa

Feyenoord Rotterdam

Club Brugge

Bayern Monachium

Benfica

Pozostałe mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund - Sporting (3:0)

PSG - Brest (3:0)

PSV - Juventus (1:2)

Real Madryt - Manchester City (3:2)

Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 21 lutego o godz. 12:00.