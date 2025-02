Jednoznaczne komentarze po tym, co zrobił Marciniak w Lidze Mistrzów

Szerokim echem odbiła się decyzja Szymona Marciniaka z drugiej połowy meczu Milan - Feyenoord. "W 51. minucie Hernandez "błysnął" po raz kolejny. Tym razem jednak nurkował w polu karnym rywala, za co Szymon Marciniak pokazał mu żółtą kartkę. Pech polegał na tym, że wcześniej Hernandez miał już kartkę, więc Milan grał w osłabieniu przez resztę drugiej połowy. Feyenoord wyczuł swoją szansę, a Milan starał się przetrwać do dogrywki, opierając swoje nadzieje na kontratakach" - zrelacjonował Aleksander Bernard na łamach Sport.pl.

Reakcje na decyzję Szymona Marciniaka

Ostatecznie Milanowi się to nie udało, Holendrzy strzelili wyrównującego gola i awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Decyzja polskiego arbitra odbiła się szerokim echem wśród dziennikarzy i ekspertów.

Janusz Michalik napisał krótko: "Szymon Marciniak, najlepszy w swoim fachu". "Piękna czerwona kartka. Brawo, Szymon Marciniak" - skomentował Przemysław Langier z goal.pl.

"Wow! Szymon Marciniak wyrzuca Theo Hernandeza za padalino! Druga żółta za próbę wymuszenia karnego. Brawo. Wyjątkowa głupota, jeszcze w meczu na styku" - uznał Michał Pol z Kanału Sportowego.

"Na pewno ta decyzja Szymona Marciniaka ułatwiła zadanie Feyenoordowi. I Marciniak pokazał tu klasę, bo zobaczyć taką symulkę z gry i nie wahać się pokazać drugiej żółtej kartki piłkarzowi gospodarzy, to naprawdę coś" - wtórował mu Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.

Boban wściekły na Hernandeza, a Ibrahimović go broni

Głosy nt. decyzji Szymona Marciniaka napłynęły także zza granicy. Zvonimir Boban, który w przeszłości grał i pracował w AC Milan był wściekły na Theo Hernandeza. "Bardzo mi przykro z powodu Milanu, ale Theo na to zasługuje. Zasługuje na to, ponieważ robi te rzeczy od lat, robi to od lat. Milan dominował, a on robi to. Marciniak ma jaja i powiedział mu 'żegnaj'" - wyznał.

Innego zdania jest pracujący w Mediolanie Zlatan Ibrahimović. "Feyenoord nie był od nas lepszy, po prostu sami się zniszczyliśmy" - powiedział na łamach Sky (cyt. za Fabrizio Romano).

"Jesteśmy rozczarowani, arbiter był surowy wobec Theo Hernandeza bez ostrzeżenia przed czerwoną kartką… Theo nie jest aktorem, robi, co może" - dodał.