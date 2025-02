Holendrzy mówią jednym głosem po tym, co Moder pokazał w meczu z Milanem. Tak go ocenili

Feyenoord Rotterdam z Jakubem Moderem w składzie sprawił pierwszą sensację w fazie pucharowej obecnej edycji Ligi Mistrzów, eliminując AC Milan. Holenderski klub przed tygodniem wygrał u siebie 1:0, a we wtorkowy wieczór w Mediolanie zremisował 1:1, co dało mu awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów! Komplet minut w obu spotkaniach zaliczył Moder, który w styczniu dołączył do Feyenoordu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

Bez wątpienia piłkarzom Feyenoordu Rotterdam grało się lepiej, gdy na początku drugiej połowy drugą żółtą kartkę zobaczył Theo Hernandez i wyleciał z boiska, ale co to mogło i powinno obchodzić Holendrów? Ci awansowali, a tamtejsze media wysoko oceniły m.in. Jakuba Modera.

Holenderskie media oceniły występ Jakuba Modera z AC Milanem. Znowu wysoko

"8,4" w 10-stopniowej skali otrzymał polski pomocnik od portalu fr12.nl. Z kolei serwis vi.nl wystawił mu notę "7". Voetbalzone.nl oceniło występ Jakuba Modera na "8" i zwróciło uwagę, że to Polak przebudził swój zespół po stracie bramki w pierwszej minucie spotkania. "Feyenoord nieco się otrząsnął i po raz pierwszy był groźny za sprawą Jakuba Modera" - czytamy.

"Nie był tak świetny jak w pierwszym meczu, ale Feyenoord zdecydowanie nie staje się gorszy, gdy Moder jest na boisku. Po żółtej kartce w 21. minucie polski pomocnik musiał długo uważać na to, co robił" - napisano na portalu voetbalprimeur.nl, który ocenił występ Modera na "7".

Zobacz też: Vinicius Jr. ma nowy klub! "Przed nim próbowało go kupić wielu innych"

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Feyenoord Rotterdam może trafić na Inter Mediolan lub Arsenal. Losowanie tej fazy rozgrywek odbędzie się w piątek 21 lutego o godz. 12:00.