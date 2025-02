Polski klub szukał fana, który zrobił zdjęcie Mbappe. Pół miliona wyświetleń!

W pierwszej połowie meczu Manchesteru City z Realem Madryt problemy z obuwiem miał Kylian Mbappe. Po starciu z jednym rywali sznurówki Francuza uległy zniszczeniu, a po chwili nerwów sztab Realu wreszcie dostarczył mu nowe obuwie. Napastnik zszedł za linię boczną, a jego ruchy śledziły kamery telewizyjne. Na nich zauważono polskiego kibica.

Cały internet szukał tego kibica. Barwy polskiego klubu za Kylianem Mbappe

Kiedy Mbappe zmieniał buty, to za jego plecami widać było młodego fana, który fotografował Francuza. Szczególną uwagę internautów w Polsce zwrócił fakt, że kibic miał na sobie czapkę...Polonii Bytom. W serwisie X od razu pojawiło się pełno wpisów osób, które zauważyły barwy polskiego klubu podczas hitu Ligi Mistrzów.

Nie ominęła tego także sama Polonia, która w social mediach od razu "Kiedy jest wtorek wieczór i chcesz poczuć piłkarskie emocje przed wiosną w II lidze. Pozdrawiamy serdecznie" - napisali dawni mistrzowie Polski. Niedługo później pojawił się kolejny wpis.

"Poszukujemy kontaktu do chłopaka ze zdjęcia. No zrobił młody robotę na zasięgach, nie ma co. Szukamy go pilnie, jeśli ktoś zna, dajcie znać lub napiszcie" - napisała Polonia. Pod oboma wpisami wyświetlenia przekroczyły 500 tysięcy i przyniosło to zamierzony skutek.

"Znaleziony. Ciekawie to wygląda z drugiej perspektywy. Ciąg dalszy nastąpi..." - opublikowali bytomianie i załączyli zdjęcie, które w momencie uchwycenia na kamerze zrobił kibic w czapce Polonii. Widzimy na nim właśnie zmieniającego buty Mbappe.

Zapewne akcja marketingowa z udziałem młodego kibica jeszcze się nie zakończyła, podobnie jak dwumecz między Manchesterem City a Realem Madryt. Zespół Carlo Ancelottiego rzutem na taśmę wygrał 3:2 i sprawa awansu do 1/8 finału nadal jest otwarta. Rewanż zaplanowano na 19 lutego.