91. minuta meczu w Lidze Mistrzów i dzieje się to. Niespodzianka

Historyczny sezon Ligi Mistrzów rozgrywanej w nowym formacie wkroczył w fazę play-off. Szesnaście klubów utworzyło osiem par, których zwycięzcy awansują do 1/8 finału. W środę emocje związane z najbardziej elitarnym turniejem w Europie rozpoczęły się od meczu rozpoczynającego się o 18:45. Na Jan Breydel Stadionie w Brugii doszło do starcia Club Brugge i Atalanty Bergamo.

Niespodzianka była blisko. Atalanta już przegrywała

Belgowie w fazie ligowej zajęli 24. miejsce i byli ostatnim szczęśliwcem, który załapał się do dalszych gier w Lidze Mistrzów. Atalanta uplasowała się na 9. pozycji i była pierwszym pechowcem, który musiał uczestniczyć w dodatkowej rundzie przed 1/8 finału. To Włosi jawili się jako faworyt środowego starcia. Są trzecią siłą Serie A i w fazie ligowej Ligi Mistrzów strzelili aż 20 goli.

Jakież więc musiało być zdziwienie kibiców z Bergamo, kiedy od pierwszych minut meczu to Club Brugge starał się narzucić swoje warunki. Gospodarze za odwagę zostali nagrodzeni już w 15. minucie meczu. Atalanta rozgrywała piłkę od własnej linii obrony, ale Stefan Posch nie przyjął podania od Isaka Hiena. Piłkę przejął Chemsdine Talbi i pomknął prawą stroną boiska, wpadł w pole karne i idealnie wycofał futbolówkę do Ferrana Jutgli.

Były napastnik FC Barcelony zaliczył dwa kontakty z piłką. Pierwszym ustawił sobie piłkę do strzału, a drugim kopnął prosto do siatki bramki strzeżonej przez Rui Patricio. Gospodarze objęli prowadzenie i stadion eksplodował z radości.

Kiedy wydawało się, że Club Brugge na przerwę uda się z jednobramkowym prowadzeniem, w defensywie zdrzemnął się Brandon Mechele. Stoper gospodarzy nie wykorzystał Mario Pasalicia. Chorwat precyzyjnym strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Davide Zappacosty i doprowadził do wyrównania.

Po zmianie stron oba zespoły miały okazje do przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. Najpierw szansę zmarnował Maxim De Cuyper, a pod drugą bramką bliski dołożenia gola do asysty był Zappacosta. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, nadeszła 91. minuta meczu. Isak Hien - według tureckiego sędziego - sfaulował w polu karnym Gustafa Nilssona. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem dał Club Brugge zwycięstwo w meczu.

Kto wywalczy awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów? Rewanż pomiędzy Atalantą, a Clubem Brugge rozegrany zostanie 18 lutego na Stadio Atleti Azzurri d'Italia w Bergamo.