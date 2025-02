Niesamowite, kogo Guardiola chce w miejsce De Bryune. To byłby hit nad hity!

Manchester City trwającego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Zespół Pepa Guardioli najgorsze chwile przeżywał w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Wówczas wygrał tylko dwa z 13 meczów. Choć ostatnio jest zdecydowanie lepiej, to problemy nie zniknęły. Wtorkowa porażka 2:3 z Realem Madryt sprawia, że klub jest blisko odpadnięcia z Ligi Mistrzów, co na etapie 1/16 finału byłoby katastrofą. Impuls do poprawy miały dać zimowe transfery. Tego największego nie udało się jednak zrealizować.

Niemcy ujawnili plan Guardioli. Znalazł przyszłego lidera Manchesteru City

Do zespołu dołączyli m.in. Omar Marmoush, Nico Gonzalez czy Abdukodir Chusanow. Zdaniem niemieckiego "Bilda" trener Pep Guardiola najbardziej liczył jednak na sprowadzenie Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. O zainteresowaniu 21-latkiem pisaliśmy na Sport.pl już w październiku zeszłego roku. Hiszpan chciał, aby transfer nastąpił już zimą, ale nadal nie zarzucił tych planów.

Dziennik twierdzi nawet, że szkoleniowiec będzie próbował przeorganizować zespół i zbudować go od nowa właśnie wokół niemieckiego pomocnika. - Jeśli będzie to od niego zależało piłkarz ten zastąpi latem Kevina De Bruyne, któremu wygasa kontrakt, jako rozgrywającego, dyrygenta, asystenta i strzelca. Instrukcje transferowe Hiszpana dla Manchesteru City i jego działaczy są następujące: "Zasadniczo klub musi pozyskać zawodników na kolejne cztery lub pięć lat" - czytamy.

Oto transferowe marzenie Guardioli. Podali astronomiczną kwotę

Florian Wirtz z sześcioma bramkami na koncie jest najbardziej bramkostrzelnym pomocnikiem tej edycji Ligi Mistrzów oraz jednym z najskuteczniejszych strzelców (siódme miejsce w klasyfikacji). W Bundeslidze dołożył zaś 9 trafień i aż 10 asyst w 21 meczach.

Jego kontrakt z Bayerem Leverkusen obowiązuje do 2027 r. Z informacji "Bilda" wynika, że trwają prace nad jego przedłużeniem o kolejny rok. Wówczas zapisano by mu kwotę odstępnego w wysokości 125 mln euro. Jeśli jednak nie dojdzie do podpisania umowy, klub z Leverkusen będzie próbował sprzedać swoją gwiazdę już tego lata za kwotę co najmniej 150 milionów euro.