Holendrzy już wiedzą. Oto co czeka Modera. Ogłosili przed meczem Ligi Mistrzów

Dla Feyenoordu Rotterdam ostatnie tygodnie są wyjątkowo burzliwe. Zespół od dawna rozczarowuje, zajmując dopiero piąte miejsce w tabeli Eredivisie. Od początku 2025 roku na osiem spotkań wygrali tylko trzy, a posada trenera Briana Priske wisiała na włosku. Duńczyka uratował sensacyjny triumf 3:0 z Bayernem Monachium w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale tylko na niecały miesiąc. Mimo wygranej również 3:0 w lidze ze Spartą Rotterdam, szkoleniowiec pożegnał się z posadą. Były pogłoski o jego kiepskich relacjach z zawodnikami, co mogło się przyczynić do zwolnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne zwycięstwo Bełchatowa nad mistrzem Polski. Lemański: Nasz najlepszy mecz w tym sezonie

Feyenoord zwolnił trenera. Moder nie ma się czego bać?

Drużynę w pierwszym starciu dwumeczu z Milanem o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów poprowadzi tymczasowy trener Pascal Bosschaart. Rodzi to pytania o skład Feyenoordu na to spotkanie. Między innymi w kontekście Jakuba Modera, który po dołączeniu w zimowym okienku do wicemistrzów Holandii, praktycznie z miejsca wszedł do wyjściowego składu. Widać po nim było brak rytmu meczowego, to jeszcze zdecydowanie nie była jego najlepsza wersja. Jednak Feyenoord zmaga się z plagą kontuzji, co ułatwiło mu drogę do wyjściowej jedenastki.

W Feyenoordzie będą zmiany. Holendrzy pewni ws. Modera

Zdaniem holenderskich mediów Moder nie musi obawiać się zmiany szkoleniowca. voetbalprimeur.nl i fr12.nl zgodnie twierdzą, że Polak znajdzie się w wyjściowym składzie na mecz z Milanem. - Oczekuje się, że Bosschaart dokona czterech zmian w Feyenoordzie, w porównaniu do zwycięstwa w ostatni weekend ze Spartą Rotterdam (3-0). Ze względu na kontuzję Nieuwkoopa, niedawno podpisany Givairo Read prawdopodobnie zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Do tego do składu wskoczą Hugo Bueno i Ayase Ueda, a w środku pola kontuzjowanego In-beoma Hwanga zastąpi Antoni Milambo, który stworzy tercet z Quintenem Timberem i Jakubem Moderem - pisze voetbalprimeur.nl.

- Hwang najpewniej nie będzie dostępny, są spore wątpliwości do niego. Nieuwkoop nie zagra na pewno. Mamy wiele kontuzji. Myślę że jutro zabraknie siedmiu, może nawet ośmiu piłkarzy - cytuje przedmeczową wypowiedź trenera fr12.nl. Mecz Feyenoord - Milan rozpocznie się w środę 12 lutego o 21:00.

Przewidywane składy na mecz Feyenoord - Milan: