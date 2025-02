W Hiszpanii ekstaza po triumfie Realu w LM. "Przestraszył wszystkich"

Real Madryt znów pokazał, że w Lidze Mistrzów gra do samego końca. Jeszcze w 85. minucie wyjazdowego meczu 1/16 finału z Manchesterem City przegrywał 1:2, aby ostatecznie zwyciężyć 3:2. O tym, co wydarzyło się w Anglii, rozpisują się hiszpańskie media.

Hiszpanie reagują na mecz Manchester City - Real Madryt. "To musiało tak wyglądać"

"Najlepszy Real zadziwia Europę" - ogłosił dziennik "Marca". "To musiało tak wyglądać. Najlepszy Real Madryt w sezonie był pięć minut od upadku po tym, jak został trafiony przez potężnego przeciwnika. Dwa gole Haalanda oznaczały porażkę do 86. minuty, kiedy obrońca tytułu wrócił i przestraszył wszystkich. Gol Brahima i kolejny Bellingham w 92. minucie przypieczętował 300. zwycięstwo w Europie. Kolejna niezapomniana noc do kolekcji wyczynów kontynentalnych" - czytamy.

W jednym z najbardziej skomplikowanych scenariuszy Real Madryt pokazał oblicze najlepszej drużyny Europy, czyli takiej, która jest w stanie pokonać nieobecności znakomitych piłkarzy i zagrać najlepszy futbol w sezonie" - podkreślono.

Postawą Realu zachwyca się również "AS". "Mogła to być niekompletna symfonia, ale Jude Bellingham ukończył ją w doliczonym czasie gry. Niezależnie od wyniku końcowego, Real podniósł drużynę Guardioli za klapy jak nigdy dotąd. [...] Pewnie dlatego, że Liga Mistrzów przywróciła mu poczucie odpowiedzialności" - napisano.

Zachwyty nad Realem Madryt. "Przeciwko Manchesterowi City znów wygląda jak mistrz"

"Real Madryt przeciwko Manchesterowi City znów wygląda jak mistrz i po raz pierwszy zdobywa Etihad Stadium" - to z kolei tytuł tekstu z katalońskiego "Sportu". "Mimo kontuzji Real dał się poznać jako kompletny zespół. Nikt nie musi im tłumaczyć, co to znaczy rywalizować w Lidze Mistrzów. Byli o krok od pozostawienia przy życiu Pepa Guardioli, który chciał zastosować przepis na wynik poprzez dwa gole Haalanda. Jednak to Real odkręcił słoik z przyprawami. Mbappe strzelił gola piszczelem, Brahim zapewnił zasłużony remis, a Bellingham zakończył mecz z martwym emocjonalnie rywalem" - podsumowano.

Na zaskakujący tytuł zdecydował się inny kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Real Madryt wydobywa ropę z Etihad i zbliża się do drugiej rundy" - napisano, nawiązując do emirackich pieniędzy napędzających angielski klub.

"Real Madryt skorzystał z prezentów defensywy Manchesteru City, dzięki czemu zwyciężył na Etihad i zrobił gigantyczny krok w drodze do 1/8 finału. Zespół Ancelottiego był na linach po golu Haalanda z karnego na 2:1, ale w dynamicznej końcówce wrócił po bramkach Brahima i Bellinghama, które dał im przewagę przed rewanżem na Bernabeu. Słabość obu defensyw naznaczyła wynik meczu na śmierć i życie, który bardziej przypominał ćwierćfinał lub półfinał niż play-off o awans do 1/8 finału" - czytamy.

Drugi mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City zostanie rozegrany w środę 19 lutego.