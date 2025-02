Niemożliwe, co zrobili w 92. minucie! City na kolanach. Katastrofa Edersona

To była 19. minuta spotkania na Etihad Stadium. Erling Haaland utrzymał piłkę po podaniu od Kevina De Bruyne i oddał ją do Jacka Grealisha. Skrzydłowy Manchesteru City zagrał piłkę górą w pole karne Realu Madryt, gdzie najpierw Josko Gvardiol zgrał piłkę klatką piersiową - niczym Nicola Zalewski w derbach Mediolanu - a Haaland strzelił swojego pierwszego gola w meczach przeciwko Realowi Madryt.

