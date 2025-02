Koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy. Kolejna rewolucja

Liga Mistrzów w tym sezonie zadebiutowała w nowym formacie. Zamiast 32 drużyn, oglądaliśmy 36. Zamiast ośmiu grup po cztery zespoły, mieliśmy fazę ligową i jedną wspólną tabelę. Od 11 lutego rozpocznie się już o wiele lepiej znana kibicom faza pucharowa. Poza tym, że część zespołów musi grać dodatkowe dwa mecze w 1/16 finału, nie doszło w niej do większych zmian. Te mogą jednak nastąpić już wkrótce.

Liga Mistrzów bez dogrywek? Szokujące wieści z UEFA. "Nabierają tempa dyskusje"

Zaskakujące wieści w tej sprawie przekazał brytyjski "Guardian". - W UEFA nabierają tempa dyskusje na temat wyeliminowania dogrywki z fazy pucharowej Ligi Mistrzów, co byłoby kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia liczby minut spędzanych na boisku przez czołowe kluby - podano.

Obecnie zespoły rywalizują w fazie pucharowej w formule: mecz i rewanż. Jeśli wynik w dwumeczu pozostaje remisowy, wówczas sędzia zarządza 30-minutową dogrywkę. W ostatnich latach dogrywek zrobiło się coraz więcej, ponieważ UEFA zrezygnowała z obowiązującego wcześniej przepisu premiującego zespoły, które strzeliły więcej goli na wyjeździe. Nie podoba się to klubom, ponieważ piłkarze są w ten sposób zmuszani do dodatkowego wysiłku. Stanowi także problem dla nadawców telewizyjnych, którzy muszą zmieniać swoje ramówki.

Kiedy kolejna wielka zmiana w Lidze Mistrzów? Podali konkretny termin

Wedle rozważanych nowych przepisów w przypadku remisu po drugim meczu od razu dochodziłoby do konkursu rzutów karnych. - Kwestia ta jest poważnie rozważana, choć mało prawdopodobne jest, aby zmiana nastąpiła w trakcie cyklu dystrybucji praw telewizyjnych, który trwa do 2027 r. - twierdził "Guardian". Do likwidacji dogrywek mogłoby dojść zatem najwcześniej od sezonu 2027/28. Nowymi przepisami zostałyby objęte także inne europejskie rozgrywki klubowe, w tym Liga Europy i Liga Konferencji.

"Guardian" kontaktował się już w tej sprawie z przedstawicielami UEFA. W odpowiedzi usłyszał, że: "do tej pory kwestia ta była podnoszona nieformalnie, bez żadnej ostatecznej propozycji. Wszelkie zmiany musiałyby zostać ratyfikowane przez komitet wykonawczy UEFA".