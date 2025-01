Jednoznaczne komentarze po losowaniu LM. Wszyscy czekają na ten mecz

To pierwszy, historyczny sezon nowego formatu Ligi Mistrzów. Za nami faza ligowa, w której brało udział 36 zespołów. Zostały sklasyfikowane w zbiorczej tabeli. Najlepsze osiem drużyn automatycznie awansowało do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 25-36 pożegnały się z europejskimi rozgrywkami. Te zespoły, które uplasowały się na miejscach 9-24 uzyskały prawo gry w play-offach o awans do 1/8 finału. W piątkowe południe rozlosowano pary.

REKLAMA

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Hit nad hity. "Krwawe żniwo" Ligi Mistrzów

"Znamy pary w play-off o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów! Zespoły z miejsc 9-24 w fazie ligowej zostały rozlosowane i wiemy już, kto zagra z kim, a także kto będzie czekał na zwycięzcę dwumeczu już w samej 1/8 finału. Największym hitem będzie zdecydowanie starcie Manchesteru City z Realem Madryt. O sporym szczęściu może mówić Bayern Monachium, bo to ten zespół był drugim "kandydatem" do starcia z City" - pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Starcie Manchesteru City z Realem Madryt to bezsprzecznie największy hit drugiej fazy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wewnątrz francuska rywalizacja stanie się udziałem Brestu i PSG, a kibice zobaczą także starcia holendersko-włoskie. Juventus zagra z PSV Eindhoven, a Feyenoord z Milanem.

Eksperci na portalu X jednogłośnie wskazują, na jaki mecz będą najbardziej czekać. Piszą także o sporym szczęściu włoskich klubów.

- Gra się toczy o 1/8 finału, czyli rundę, która do niedawno następowała bezpośrednio po fazie grupowej. Manchester City albo Real Madryt w niej nie zagrają, czyli tak, jakby w starym systemie nie wyszły z grupy. Pośrednio, ale faza ligowa jednak zebrała jakieś krwawe żniwo - napisał dziennikarz Canal+Sport Michał Trela.

Gratulacje dla Bayernu z powodu losowania dodawał Rafał Wolski z Viaplay, nawiązując do tego, że Bawarczycy w losowaniu uniknęli Manchesteru City. - Upiekło się Bayernowi - tak w tym samym temacie pisał Marcin Borzęcki z Viaplay i Kanału Sportowego.

- A w "dodatkowej" rundzie Real vs City. No ma wszystko ten format Ligi Mistrzów, żebyśmy go zapamiętali po sezonie jako TEN PRZEŁOM - komentował Konrad Marzec z "Super Expressu".

- Real Madryt zagra z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. I to na własną prośbę. Królewscy mieli łatwych rywali w fazie ligowej, nie dojechali z formą i teraz muszą zagrać dwa dodatkowe mecze, jeszcze z takim rywalem. Będzie ciekawie! - zauważał Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego".

- Losowanie oceniam jako bardzo dobre dla Włochów pod kątem walki o pięć drużyn w Lidze Mistrzów 2025/2026. Milan i Juventus nie wywalą się wzajemnie już w barażu, z Holendrami muszą powalczyć, a Atalanta faworytem z Brugge - dodawał Marcin Długosz z Kanału Sportowego.

Pierwsze mecze fazy play-off odbędą się 11-12 lutego 2025 roku.