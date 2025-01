Anglicy ocenili Kiwiora za mecz w Lidze Mistrzów. Trafili w samo sedno

Jakub Kiwior po raz drugi z rzędu zagrał w podstawowym składzie w meczu Arsenalu w Lidze Mistrzów. Po występie z Dinamem Zagrzeb (3:0) tym razem wybiegł w pierwszej jedenastce na spotkanie z Gironą. Polak stworzył duet stoperów z Gabrielem Magalhaesem. Na bokach zagrali Thomas Partey i Riccardo Calafiori.

Anglicy ocenili Kiwiora. Wszystko wyłożyli

Arsenal wygrał to spotkanie 2:1, a wszystkie gole padły jeszcze w pierwszej połowie. Prowadzenie w 28. minucie gospodarzom dał Arnaut Danjuma. W końcówce goście odpowiedzieli dwoma trafieniami. Najpierw Pau Lopeza strzałem z rzutu karnego pokonał Jorginho, a zwycięstwo Arsenalowi zapewnił Ethan Nwaneri.

Dla Kiwiora było to 17. spotkanie w tym sezonie, licząc we wszystkich rozgrywkach. Po raz piąty zagrał w Lidze Mistrzów. Wszystko z powodu rotacji. Kiwior znów zastąpił powracającego do zdrowia Williama Salibę, który w weekend przeciwko Wolverhampton wystąpił pierwszy raz po kontuzji. Angielskie media oceniły reprezentanta Polski.

"Polak zagrał za Williama Salibę, ale wyglądał jak na morzu przy otwierającym golu i kolejnych szansach Girony. Uspokoił się w drugiej połowie" - pisze "Express", przyznając mu notę 6.

Nieco więcej zastrzeżeń ma do niego goal.com. "Przy bramce Danjumy dał się zaskoczyć i nie zawsze wyglądał pewnie w obronie jeden na jednego. Miał też trochę szczęścia, że uderzenie Stuaniego zostało nieuznane, ponieważ zgubił napastnika przy słupku" - komentuje, oceniając go na 5.

"Drugi mecz z rzędu w Lidze Mistrzów rozpoczął na pozycji prawego środkowego obrońcy, a William Saliba odpoczywał. Solidny występ" - czytamy w "The Standard", który Kiwiora ocenił na 6.

Lepszą postawę w drugiej połowie zauważają także dziennikarze innego portalu. "Znaki zapytania dotyczące ustawienia Polaka przy pierwszym golu. Zregenerował się jednak w trakcie meczu i wykonał kilka solidnych bloków i wybloków, aby pomóc w drugiej połowie" - tak o jego występie pisze football.london, przyznając mu notę 6.

Arsenal zakończył fazę ligową na wysokim trzecim miejscu. Zgromadził tyle samo punktów co druga Barcelona i czwarty Inter, a o dwa mniej od Liverpoolu. Podopieczni Mikela Artety są w gronie ośmiu drużyn, które automatycznie zakwalifikowały się do 1/8 finału rozgrywek.