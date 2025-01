Wystarczyło pięć słów. Tak Flick podsumował występ Szczęsnego

FC Barcelona w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zremisowała 2:2 z Atalantą po golach Lamine'a Yamala i Ronalda Araujo. Na boisku 70 minut spędził Robert Lewandowski, a całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny. Polacy przyczynili się więc do zajęcia przez zespół drugiego miejsca w tabeli i uzyskaniu bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek. Jak podsumował ich trener Hansi Flick?

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

Hansi Flick przemówił o Polakach po meczu FC Barcelona - Atalanta. "Dobry występ"

Po rywalizacji z Atalantą piłkarze Barcelony mogą być zadowoleni ze zrealizowania planu i awansu do 1/8 finału. Radości nie ukrywał też Hansi Flick, ale według szkoleniowca jego zespół ma jeszcze sporo do poprawy.

- Dla mnie to akceptowalny wynik. Celem było zajęcie drugiego miejsca w fazie ligowej i nam się to udało. Dzisiaj graliśmy ze świetnym przeciwnikiem i to był mecz, dzięki któremu mogliśmy się sporo nauczyć. Głębsza analiza jeszcze przed nami, ale po starciu z Atalantą wiem, że stać nas na to, by lepiej bronić - zaczął Flick w rozmowie z Canal+ Sport po spotkaniu.

Fragment o "bronieniu" oczywiście dotyczy również Wojciecha Szczęsnego, bo dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki. Niemiecki szkoleniowiec odpowiedział jednak na bezpośrednie pytanie o występ obu Polaków.

- Uważam, że był to dobry występ w ich wykonaniu. Moim zdaniem napastnikom gra się naprawdę trudno przeciwko włoskim zespołom. Przy pierwszym golu Robert wykonał dobrą pracę, a później miał też jedną, znakomitą szansę - odpowiedział bez wahania Flick ws. Lewandowskiego. - Wojtek spisał się bardzo dobrze - dodał krótko trener Barcelony.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra w niedzielę 2 lutego o 14, a rywalami Katalończyków w starciu domowym będą gracze Deportivo Alaves. Na razie nie wiadomo, czy obaj Polacy zagrają w tym spotkaniu, ale znacznie pewniejszy miejsca w składzie może być Robert Lewandowski.