Hiszpanie wydali wyrok ws. Szczęsnego po meczu Barcelony. "Galareta"

FC Barcelona zakończyła fazę ligową Ligi Mistrzów na drugim miejscu. To efekt remisu zespołu Hansiego Flicka z Atalantą Bergamo (2:1) po golach Lamine'a Yamala i Ronalda Araujo. Poza tym potknął się Liverpool, przegrywając 2:3 z PSV Eindhoven, ale mimo to utrzymał pierwsze miejsce. Dzięki zajęciu miejsca w czołowej ósemce Barcelona unika dodatkowego dwumeczu w play-offach i wróci do gry w marcu, już na etapie 1/8 finału. W piątek Barcelona pozna swojego potencjalnego rywala na kolejnym etapie LM.

Zgodnie ze słowami Flicka, między słupkami w bramce Barcelony znalazł się Wojciech Szczęsny. Polak nie zachował jednak czystego konta, bo w 67. minucie został pokonany przez Edersona, a potem gola na 2:2 strzelił Mario Pasalić. Nagranie z siódmej minuty robi furorę w mediach społecznościowych. Wtedy Szczęsny otrzymał piłkę od Erica Garcii, a Pasalić go pressował. Szczęsny nie chciał popełnić błędu, więc wykopał piłkę na rzut rożny dla Atalanty.

To był jednocześnie 70. mecz Szczęsnego w Lidze Mistrzów. Jak wyliczył Kamil Rogólski na portalu X, Szczęsny został siedemnastym bramkarzem, który przekroczył tę barierę. Do rekordzisty, a więc Ikera Casillasa (177) jest mu jednak daleko.

Co za słowa o Szczęsnym. "Trząsł się jak galareta"

Jak Szczęsny został oceniony przez hiszpańskie media? Kataloński "Sport" przyznał mu "piątkę" w skali 1-10. "Trząsł się jak galareta, gdy posłał piłkę na rzut rożny pod presją przeciwnika. Potem zapobiegł samobójczej bramce Balde, wybijając piłkę nogami. VAR nie uznał gola Atalanty ze spalonego, przy którym skapitulował" - czytamy w argumentacji noty.

"Wygląda na to, że debata na temat bramki Barcelony jest więcej niż zamknięta. W pierwszej połowie Atalanta nie sprawiała mu kłopotów. Wyglądał jednak na zdenerwowanego po presji Atalanty z początku meczu. Po przerwie nie miał szans, by zachować czyste konto" - dodaje dziennik "Marca". "Polski bramkarz zaliczył kilka falstartów, co jest typowe dla niego w ostatnich meczach" - napisał krótko "El Desmarque".

"Na początku meczu obronił strzał rywala z bliskiej odległości, ale wyrównująca bramka na 2:2 przeszła mu między nogami" - odnotował serwis goal.com.

Mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 4-5 i 11-12 marca. Barcelona pozna swojego konkretnego przeciwnika podczas losowania, które odbędzie się 21 lutego. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.