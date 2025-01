Wybiła 29. minuta, Cash nagle padł na murawę. Koszmar w Lidze Mistrzów!

Aston Villa nie jest jeszcze pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O tym, czy bezpośrednio zamelduje się na tym etapie rywalizacji, zadecyduje mecz z Celtikiem Glasgow. I spotkanie zaczęło się kapitalnie dla Anglików. Po zaledwie pięciu minutach wygrywali już 2:0. Dwa gole zdobył Morgan Rogers. Niestety w 30. minucie doznali sporego osłabienia.

Matty Cash kontuzjowany. Co z reprezentantem Polski?

Wtedy to boisko opuścił Matty Cash. Była to zmiana wymuszona. Reprezentant Polski upadł na murawę i złapał się za udo. Po chwili pokazał, że potrzebuje pomocy medycznej. Wydaje się, że to kłopot z mięśniem. Nie był w stanie kontynuować rywalizacji i zastąpił go John McGinn. Jak na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz.

To kolejne problemy zdrowotne naszego rodaka w tym sezonie. Opuścił przez nie już pięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. To też siódmy mecz, w którym Cash został zmieniony, ale nie zawsze powodem były kontuzje. Pozostaje nam więc czekać na oficjalny komunikat klubu w sprawie stanu zdrowia 27-latka.

Ewentualna kontuzja to też zła informacja dla reprezentacji Polski. Choć ostatnio nie był powoływany, to z pewnością jest na oku sztabu kadry. Tym bardziej że już w marcu Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Pozostaje wierzyć, że Cashowi nic poważnego nie dolega i skończy się na strachu.

Po zejściu Polaka nieco posypała się też gra Aston Villi. Ta po pierwszej połowie remisuje 2:2.