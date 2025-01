Koniec! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po ostatniej kolejce fazy ligowej

Liga Mistrzów nabiera rozpędu! Właśnie zakończyła się faza ligowa, która wyłoniła 24 zespoły zakwalifikowane do fazy pucharowej. Najwięcej powodów do radości ma czołowa ósemka, albowiem dostała się bezpośrednio do 1/8 finału. Natomiast 16 zespołów, wśród których jest wiele uznanych marek, zagra w 1/16 finału. Oto tabela Ligi Mistrzów po fazie ligowej.

