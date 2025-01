Superkomputer już wszystko wie! Oto ostateczna tabela Ligi Mistrzów

Środa 29 stycznia może przejść do historii Ligi Mistrzów. Tego dnia odbędzie się ostatnia kolejka fazy ligowej i to ona zadecyduje, które drużyny bezpośrednio awansują do 1/8 finału, które będą musiały zmierzyć się w play-offach, a które definitywnie pożegnają się z rozgrywkami. To będzie szczególnie ważny wieczór dla m.in. Manchesteru City czy też PSG, a więc dwóch piłkarskich potęg, które katastrofalnie radzą sobie w tej edycji rozgrywek i istnieje spora szansa, że obu zabraknie w pucharach. Ale ten dzień będzie również ważny dla obrońcy tytułu Realu Madryt. Choć jest już pewny dalszej rywalizacji, to póki co tylko w 1/16 finału (obecnie 16. miejsce), a taki wynik byłby wielkim rozczarowaniem. Czy ekipie Carlo Ancelottiego uda się więc bezpośrednio awansować do 1/8 finału?

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki wprost o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie!

Sztuczna inteligencja nie ma wątpliwości. Giganci będą musieli zagrać w 1/16 finału

Na to pytanie odpowiedzi udzielił superkomputer. Sztuczna inteligencja dokonała prognozy wyników środowych meczów Ligi Mistrzów, a także ostatecznego wyglądu tabeli zbiorczej. Jakimi kryteriami się kierowała? Nieco więcej szczegółów ujawnił kataloński "Sport".

"Wzięto pod uwagę formę każdego z 36 zespołów. I na tej podstawie wytypowano wyniki. Oczekuje się, że wiele drużyn ukończy fazę ligową z taką samą liczbą punktów, a więc decydująca będzie różnica bramek" - czytamy.

Czy zdaniem sztucznej inteligencji Real awansuje bezpośrednio do 1/8 finału? Otóż nie. Wprawdzie przewidziano, że mistrzowie Hiszpanii wygrają starcie z Brestem wynikiem 3:1, ale to nie wystarczy, by znaleźć się w najlepszej "ósemce". Superkomputer umieścił ich na 12. lokacie, co oznacza, że będą musieli rozegrać dodatkowy dwumecz.

A co z PSG czy Manchesterem? Ci powinni zachować szansę na grę na kolejnym etapie rywalizacji. Zdaniem sztucznej inteligencji, wygrają nadchodzące mecze. Pierwsza z drużyn wynikiem 3:1, a druga 3:0. Francuzi uplasują się więc na 16., a Anglicy na 21. miejscu. Kto więc zagra bezpośrednio w 1/8 finału? Te drużyny, które obecnie są na miejscach od 1.-8, z wyjątkiem Atalanty. Ta ma wypaść z czołówki, a jej miejsce zająć Aston Villa.

Prognozowana tabela zbiorcza Ligi Mistrzów po 8. kolejce fazy ligowej:

Liverpool - 24 pkt (różnica bramek +14) FC Barcelona - 21 pkt (+16) Arsenal - 19 pkt (+15) Inter Mediolan - 19 pkt (+8) Atletico Madryt - 18 pkt (+9) AC Milan - 18 pkt (+6) Bayer Leverkusen - 16 pkt (+9) Aston Villa - 16 pkt (+6) Feyenoord - 16 pkt (+3) Borussia Dortmund - 15 pkt (+11) Bayern Monachium - 15 pkt (+10) Real Madryt - 15 pkt (+7) Juventus -15 pkt (+5) Atalanta - 14 pkt (+13) Sporting Lizbona - 13 pkt (+3) PSG - 13 pkt (+3) AS Monako - 13 pkt (+2) Lille - 13 pkt (+1) Brest - 13 pkt (-1) Celtic - 12 pkt (+0) Manchester City - 11 pkt (+5) PSV - 11 pkt (+2) Club Brugge - 11 pkt (-5) Benfica Lizbona - 10 pkt (+1) VfB Stuttgart - 10 pkt (-2) Dinamo Zagrzeb - 8 pkt (-10) Szachtar Donieck - 7 pkt (-9) RB Lipsk - 6 pkt (-4) Bolonia - 5 pkt (-7) Crvena Zvezda - 4 pkt (-10) Sparta Praga - 4 pkt (-15) Girona - 3 pkt (-10) Sturm Graz - 3 pkt (-12) RB Salzburg - 3 pkt (-21) Young Boys Berno - 1 pkt (-20) Slovan Bratysława - 0 pkt (-22).

To oczywiście tylko przypuszczenia superkomputera. Ostatecznie o wynikach zadecydują sami piłkarze. Wszystkie mecze odbędą się o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia multirelacji tekstowej z tych spotkań na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.