Ronaldo może zacząć drżeć. Lewandowski idzie po jego rekord

W środę o godz. 21:00 odbędzie się ósma - ostatnia - kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów 2024/25. FC Barcelona podejdzie do niej w komfortowej sytuacji, albowiem przed ostatnim meczem w ogólnej tabeli zajmuje drugie miejsce z 18 punktami, dzięki czemu zapewniła sobie już grę w 1/8 finału. Hansi Flick do spotkania z Atalantą Bergamo podchodzi jednak z pełną powagą.

Lewandowski w pogoni za Ronaldo. "Pozostaje nienasycony"

Niemiecki szkoleniowiec do gry desygnować ma podstawową jedenastkę, co oznacza, że znajdzie się w niej Robert Lewandowski. Polski napastnik w tegorocznej edycji Champions League spisuje się doskonale. W ostatnim meczu przeciwko Benfice dwukrotnie trafił do siatki. W sumie w siedmiu spotkaniach strzelił aż dziewięć goli. Jedna z nich była jego setną w karierze w Lidze Mistrzów.

Wyborny dorobek strzelecki w fazie ligowej pozwala Robertowi Lewandowskiemu marzyć o pobiciu rekordu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w sezonie 2013/14 zdobył 17 bramek w jednej edycji Champions League, co jest najlepszym wynikiem w historii rozgrywek w kontekście jednego sezonu. Należy jednak podkreślić, że Ronaldo dokonał tego w starym formacie, więc rozegrał dwa spotkania mniej. Real Madryt sięgnął wtedy po główne trofeum, pokonując w finale Atletico Madryt.

"Robert Lewandowski pozostaje nienasycony w wieku 36 lat. Po przekroczeniu stu bramek w najważniejszych rozgrywkach w Europie, teraz aspiruje do wyrównania lub przekroczenia rekordu strzeleckiego w jednym sezonie w Lidze Mistrzów, który należy do Cristiano Ronaldo. (...) Lewandowski jest już legendą europejskiego futbolu, ale nie jest usatysfakcjonowany i chce aspirować do wszelkich rekordów w rozgrywkach, w których odcisnął swoje piętno swoim instynktem strzeleckim" - pisze kataloński "Sport".

Podkreślono, że jeśli Barcelona dojdzie do finału, Lewandowski będzie miał aż osiem meczów, aby zbliżyć się do wyczynu Ronaldo. Dotychczas najlepszym wynikiem polskiego napastnika w jednej edycji Ligi Mistrzów to 15 trafień. Dokonał tego w 2020 roku pod wodzą Hansiego Flicka w Bayernie Monachium, choć warto podkreślić, że wtedy liczba spotkań została okrojona z powodu pandemii koronawirusa.

Mecz FC Barcelona - Atalanta w ramach ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zaplanowano na środę 29 stycznia. Początek tego spotkania - podobnie jak wszystkich pozostałych w tej kolejce - o godz. 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.