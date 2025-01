Liga Mistrzów dzisiaj. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Atalanta? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona w znakomitych nastrojach przystępuje do kolejnego spotkania w Lidze Mistrzów. W niedzielę wicemistrzowie Hiszpanii wręcz rozgromili Valencię 7:1. Teraz tak łatwo być nie powinno. Na Montjuic przyjedzie ekipa Atalanty Bergamo, która bije o bezpośredni awans do 1/8 finału. W dodatku w tej edycji jest trzecią najskuteczniejszą drużną w stawce.

Lewandowski i Szczęsny grają w Lidze Mistrzów. Kiedy kolejny mecz FC Barcelony?

Atalanta ma na koncie aż 18 bramek. Więcej zdobyły jedynie FC Barcelona (26) i Borussia Dortmund (19). Katalończycy w tabeli Ligi Mistrzów zajmują drugie miejsce i wejście do 1/8 finału (to przysługuje ośmiu najlepszym drużynom) mają już zapewnione. Mimo to wciąż mają o co grać. Wyższe miejsce w tabeli pozwoli trafić w fazie pucharowej na teoretycznie słabszego rywala. Z kolei rywale z Włoch są siódmi, co na razie pozwala im uniknąć rywalizacji w 1/16. Ale ewentualna porażka raczej będzie oznaczała spadek poza czołową ósemkę.

Polskich kibiców z pewnością najbardziej interesować będzie gra naszych rodaków. Hiszpańskie media są zgodne, że w wyjściowej jedenastce powinni zameldować się zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny. Ten drugi w końcu wyrasta na pierwszego bramkarza FC Barcelony, co zasugerował nawet trener Hansi Flick. Były golkiper Juventusu bronił także w poprzednim meczu Ligi Mistrzów z Benficą (5:4), a ostatnio po raz pierwszy wystąpił w rozgrywkach LaLiga.

FC Barcelona - Atalanta Bergamo. Kiedy i gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Atalanta w ramach ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zaplanowano na środę 29 stycznia. Początek tego spotkania - podobnie jak wszystkich pozostałych w tej kolejce - o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Canal+ Extra 2 oraz online w serwisie Canal+ online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.