Takiej nocy jeszcze nie było! Giganci nad przepaścią w Lidze Mistrzów [SCENARIUSZE]

Latem zeszłego roku kibice i eksperci zastanawiali się, jak w praktyce będzie wyglądał nowy format Ligi Mistrzów. W debatach i różnych dyskusjach medialnych obawiano się, że odświeżony system rozgrywek może okazać się niewypałem. W środę 29 stycznia zostanie rozegrana ostatnia kolejka pierwszej w historii fazy ligowej. I już teraz śmiało można stwierdzić, że emocji nie brakuje!

Szykuje się historyczny dzień w LM. City i PSG zagrają o życie

Przed ostatnią serią gier udziału w 1/8 finału z 36-drużynowej tabeli pewne są tylko FC Barcelona i Liverpool. Ekipy od 27. miejsca w dół zagrają o przysłowiową pietruszkę, nie mając szans na zajęcie miejsc barażowych. Cała reszta w środową noc będzie rywalizowała o udział w fazie pucharowej. Analitycy wyliczyli, że drużyn niepewnych gry w LM na wiosnę jest łącznie osiem.

W gronie tym znalazło się dwóch gigantów - Paris Saint-Germain oraz Manchester City. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą w poprzedniej kolejce. Wtedy to po niezwykle emocjonującym spotkaniu paryżanie zwyciężyli 4:2, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację drużyny Pepa Guardioli. Przed środowymi meczami to PSG jest "nad kreską" oznaczającą awans do 1/16 finału. Tego przywileju na ten moment nie mają Anglicy.

Zespół Luisa Enrique w ostatniej kolejce czeka wyjazdowe starcie z VfB Stuttgart. W przypadku remisu lub zwycięstwa PSG zagwarantuje sobie udział w barażach o 1/8 finału. Jeśli Niemcy i Francuzi podzielą się punktami, obie drużyny wywalczą awans. Sprawa skomplikuje się, kiedy piłkarze ze Stuttgartu sensacyjnie ograją mistrzów Ligue 1.

Wtedy losy PSG będą w rękach Club Brugge, które zagra na wyjeździe z Manchesterem City. W przypadku ekipy Guardioli plan jest prosty - liczy się jedynie zwycięstwo, ponieważ tylko ono daje mistrzom Anglii miejsce zapewniające grę w 1/16 finału. Jest to efekt potężnego kryzysu, z jakim zmagał się zespół w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, w Lidze Mistrzów zawodnicy City przegrywali, chociażby z 1:4 ze Sportingiem, a w następnym spotkaniu z Feyenoordem wypuścili z rąk trzybramkowe prowadzenie (3:3).

Wszystko to sprawiło, że obecnie Anglicy przed ostatnią kolejką z ośmioma punktami plasują się dopiero na 25. miejscu, natomiast PSG zajmuje 22. lokatę, mając na koncie dwa oczka więcej. Jeśli dziś któraś z ekip pożegna się z Ligą Mistrzów na etapie fazy ligowej, będziemy świadkami wielkiej sensacji. W końcu oba projekty są kierowane przez szejków, którzy w ostatnich latach wpompowali w oba kluby setki milionów euro. Mowa o prezesie PSG Nasserze Al-Khelaifie oraz spółce Abu Dhabi United Group należącej do Szejk Mansour bin Zayed Al Nahyana, która włada Manchesterem City. Spotkania VfB Stuttgart - PSG oraz Manchester City Club Brugge rozpoczną się o godz. 21:00.

Oto tabela Ligi Mistrzów przed ostatnią kolejką