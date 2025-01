FC Barcelona zmierzy się z Atalantą w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po ostatnim zwycięstwie z Benficą mają już zapewniony bezpośredni awans do 1/8 finału. Przypomnijmy, że Blaugrana przystępuje do tego spotkania z dorobkiem 18 punktów, co daje im drugą lokatę za Liverpoolem (21 pkt).

Liga Mistrzów: Hiszpanie piszą o szansach Barcelony na pierwsze miejsce

Tegoroczną edycję Ligi Mistrzów Katalończycy od porażki z Monako w pierwszym meczu (2:1). W kolejnych już się nie mylili i wygrali następnych sześć spotkań z: Young Boys (5:0), Bayernem Monachium (4:1), Red Star (5:2), Brest (3-0), Borussią Dortmund (3-2) i Benfica (5-4)

W Hiszpanii dzienniki rozpisują się na temat szans Barcy na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Marca pisze wprost, że nie wszystko od nich zależy, bo muszą pokonać Atalantę i liczyć na wpadkę Liverpoolu. Dziennikarze podkreślają, że Blaugrana ma lepszą średnią bramek (+15) od Anglików (+13). Wygranie fazy ligowej przez Barcelonę nie będzie łatwe, bo w ostatniej kolejce The Reds zmierzą się z PSV.

Przechodząc już do bezpośredniego rywala Dumy Katalonii, czyli Atalanty, ta ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. W związku z tym Hiszpanie trąbią, że podopieczni Gian Piero Gasperiniego potrzebują co najmniej remisu, aby mieć szansę na awans do czołowej ósemki.

"Barca jest zresztą najlepszym strzelcem rozgrywek z 26 bramkami na koncie, a dziś zmierzy się z jednym z najbezpieczniejszych zespołów z tyłu: Atalanta, mistrzowie Ligi Europy w sezonie 23/24, stracili tylko cztery gole" - zauważa Marca.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Atalantą w Lidze Mistrzów

W tym meczu Hansi Flick nie może liczyć na pewno na Inigo Martineza, Ter Stegena, Marca Bernala i Daniego Olmo, który leczy uraz. Czołowe hiszpańskie dzienniki są zgodne, że do składu wróci Pedri, który nie zagrał z Valencią z powodu zapalenia żołądka i jelit.

Wszystko wskazuje na to, że w tym spotkaniu zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, którego występ zapowiedział na konferencji prasowej sam trener. - Nigdy nie przegraliśmy ze Szczęsnym na bramce. Dla Peni nie jest to najlepsza sytuacja, ale taka jest piłka nożna. Decyzje muszą zostać podjęte. Jesteśmy profesjonalistami i to jest nasza sprawa - wyznał.

Zdaniem Marki Hansi Flick w tym meczu wyjdzie "na galowo" po tym, jak dał odpocząć części swoich zawodników w ostatniej rywalizacji z Valencią. Wojciech Szczęsny ma również nie być jedynym Polakiem w składzie Dumy Katalonii. Niemiec również wstawi z powrotem do składu Roberta Lewandowskiego, który odpoczął w ostatniej kolejce, meldując się w drugiej połowie i zdobywając bramkę.

Przewidywana jedenastka wg. dziennika Marca: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Kataloński "Sport" jest dokładnie tego samego zdania i Hansi Flick postawi na "żelazną" jedenastkę: Szczensy - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski.

"AS" uważa, że Flick postawi na innego pomocnika

Innego zdania jest hiszpański AS, według którego Hansi Flick wystawi Frenkiego de Jonga, zamiast Marca Casado. Oto ich przewidywania: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Raphinha - Lewandowski.

Mecz FC Barcelona - Atalanta w Lidze Mistrzów zaplanowano na środę 29 stycznia. Początek tego spotkania o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Canal+ Extra 2 oraz online w serwisie Canal+ Online. Relację na żywo będzie można śledzić na łamach Sport.pl.