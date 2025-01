Fatalne wieści dla Zielińskiego. Trener Interu ma nowego ulubieńca

Ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów zapowiada się wręcz fenomenalnie. Tylko dwa zespoły są już pewne miejsca w Top 8 i bezpośredniego awansu do 1/8 finału (Liverpool i Barcelona). Dziewięć nie ma żadnych szans nawet na grę w barażu o tenże awans. Resztę czeka twarda walka o miejsce w czołowej ósemce oraz Top 24. Wśród nich znajdzie się m.in. Inter Mediolan.

Inter już prawie w 1/8 finału LM

Mistrzowie Włoch mają w przeciwieństwie do wielu zespołów dużo spokoju. Ich przewaga nad dziewiątym miejscem wynosi 3 pkt, a drugi co do ważności czynnik, czyli bilans bramek, też mają świetny (8:1). W praktyce tylko jakiś kompletny kataklizm mógłby pozbawić ich bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Nie oznacza to jednak, że nie będą chcieli wywalczyć na własnym boisku przeciwko AS Monaco co najmniej jednego punktu (dającego pełny spokój), a najlepiej trzech.

Zieliński błysnął w Serie A. Jednak to nie musi niczego gwarantować

Jak to w przypadku Interu często bywa, skład jest dużą zagadką. Trener Simone Inzaghi ma mnogość wyboru zwłaszcza w środku pola. Polskich kibiców cieszyć może, że od kilku tygodni w wyjściowej jedenastce raz za razem oglądamy Piotra Zielińskiego. Nasz reprezentant grał od pierwszej minuty w czterech ostatnich ligowych meczach Interu, z ławki wchodząc jedynie w Lidze Mistrzów ze Spartą Praga (1:0). Efekt był różny, Polak zebrał nieco krytyki, choć akurat w ostatnim starciu przeciwko Lecce (4:0) zagrał bardzo dobrze i zaliczył nawet asystę.

Niemniej zdaniem włoskich mediów to wcale nie musi oznaczać, że w Lidze Mistrzów tym razem wyjdzie w podstawowym składzie. Kontuzjowany nadal jest Hakan Calhanoglu, ale to nie Zieliński może znów go zastąpić. Na horyzoncie pojawił się bowiem groźny konkurent, Albańczyk Kristjan Asllani. Trener Inzaghi chwalił go na konferencji po meczu z Lecce.

Zieliński usiądzie na ławce? Inzaghi chwalił jego rywala

- W tym roku wielokrotnie musieliśmy radzić sobie bez Calhanoglu, ale moim zdaniem Asllani spisał się bardzo dobrze, gdy wszedł za niego. Trzej środkowi pomocnicy wiedzą, że muszą się bardzo starać w fazie defensywnej. Dzisiejszego wieczoru zaprezentowali się pod tym względem znakomicie - powiedział Inzaghi cytowany przez portal inter-news.it.

Ten sam portal wprost stwierdza, że Inzaghi nie wybierze Zielińskiego i Asllaniego, a jednego z nich. - Mecz Interu z Monaco może oznaczać powrót Kristjana Asllaniego do składu, z Piotrem Zielińskim wchodzącym z ławki. Oczekuje się, że wybór między Albańczykiem a Polakiem potrwa do ostatnich godzin przed meczem - czytamy.

Mecz Inter Mediolan - AS Monaco, tak jak wszystkie w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów, rozpocznie się w środę 29 stycznia o 21:00.