Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów. Niebywałe, gdzie jest Manchester City

Liga Mistrzów w nowym formacie dostarcza kibicom mnóstwo emocji. Pierwsza w historii faza ligowa tych rozgrywek powoli dobiega końca. Właśnie zakończyła się przedostatnia 7. kolejka. Za tydzień rywalizujące zespoły będą miały ostatnią szansę, by zapewnić sobie awans - czy to bezpośrednio do 1/8 finału, czy też do 1/16. A jak na ten moment wygląda sytuacja w tabeli?

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny skończony w Barcelonie?!

Oto tabela po siódmej kolejce Ligi Mistrzów. Cztery drużyny już w 1/8 finału

Jedynym zespołem z kompletem punktów pozostaje Liverpool. Piłkarze Arne Slota pokonali we wtorek 2:1 Lille i zajmują pierwsze miejsce. Za nimi z trzema punktami straty jest FC Barcelona. 16 "oczek" mają natomiast Arsenal i Inter Mediolan. Cztery pierwsze zespoły przed ostatnią kolejką są już pewne awansu do 1/8 finału, który przysługuje ośmiu najlepszym ekipom. Walką toczy się zatem o pozostałe cztery miejsca.

A rywalizacja będzie bardzo zacięta. Ósmy w tej chwili Bayer Leverkusen ma tyle samo punktów (13), co 13. Brest. Nadziei na miejsce w TOP 8 nie tracą także takie firmy, jak Borussia, Bayern, Juventus czy Real, które plasują się jeszcze niżej i mają po 12 punktów. W ostatecznym rozrachunku o awansie może zdecydować bilans bramkowy.

Manchester City poza fazą pucharową Ligi Mistrzów? Dramat po meczu z PSG

Ciekawie zapowiada się także walka o 1/16 finału. Zameldują się tam zespoły z miejsc 9-24. Wśród nich jak na razie nie ma Manchesteru City. Mistrzowie Anglii zmierzyli się na wyjeździe z PSG. Obie ekipy przed spotkaniem dzielił w tabeli raptem punkt. City było 24., a PSG - 25. Lepsi okazali się jednak paryżanie. Choć przegrywali już 0:2, odrobili straty i wygrali 4:2. Dzięki temu awansowali na 22. lokatę, a ich rywale spadli na 25. Do dającego awans 24. tracą dwa "oczka".

W fazie pucharowej z pewnością nie zobaczymy za to chociażby RB Lipsk. Pomimo pierwszej wygranej i w ogóle pierwszych punktów w tej edycji (2:1 ze Sportingiem), zespół ten stracił nawet matematyczne szanse na awans. Dwie drużyny nadal nie zdobyły zaś ani jednego punktu. Chodzi o Slovan Bratysława i Young Boys Berno.

Tabela Ligi Mistrzów po siedmiu kolejkach: